شبكات.. الاحتلال يسرق فرح عريس بغزة، والمونديال نهاية حقبة ميسي

استعرضت حلقة (2026/6/7 ) من برنامج “شبكات” مأساة العريس الفلسطيني مهند فراونة الذي حولت غارة إسرائيلية يوم زفافه إلى مشهد مؤلم.

وأشعل مشهد بدلة العرس التي كان سيرتديها موجة واسعة من التضامن والغضب على منصات التواصل الاجتماعي.

وانتقلت الحلقة إلى واقعة أثارت استياء رياضيا وشعبيا واسعا في العراق، وهي احتجاز قائد المنتخب العراقي لكرة القدم أيمن حسين والمصور المرافق للبعثة على الأراضي الأمريكية، إذ لم يُطلق سراح حسين إلا بعد 7 ساعات من التحقيق، فيما أُعيد المصور إلى العراق، في حادثة رأى كثيرون أنها تتخطى حدود الشأن الرياضي.

ومن زاوية أخرى، رصدت الحلقة عودة المدمرة الكورية الشمالية التي تعرضت لأعطال أربكت إطلاقها بحضور الزعيم كيم جونغ أون يوم حفل تدشينها، لتعود هذه المرة بقدرات أكثر خطورة وتطورا، مما يعيد تسليط الضوء على التسارع العسكري لبيونغ يانغ.

مخدرات أمريكا

ومن جهة أخرى، سلطت الحلقة الضوء على وباء "الأفيونات الصناعية" الذي يضرب شوارع أمريكا، إذ تتصدر عقاقير مثل الفنتانيل ومشتقاته المشهد بمسؤوليتها عن 3 أرباع الوفيات المرتبطة بالمخدرات، فيما تحذر السلطات من انتشار متصاعد لمخدر جديد يُعرف بـ"آيزو"، يضاف إلى قائمة الأخطار المتفاقمة.

وفي المجال الرياضي، طرحت الحلقة سؤالا يشغل بال عشاق كرة القدم حول العالم: هل تكون مشاركة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في مونديال عام 2026 الأخيرة في مسيرته؟

وهو تساؤل دفعت إليه علامات التقدم في السن التي باتت تظهر عليه، بل إن شركة أديداس للمعدات الرياضية بادرت إلى إصدار مجموعة أحذية خاصة أسمتها "رقصة التانغو الأخيرة"، في لفتة توحي بأن الستار يوشك أن يُسدل على مسيرة أحد المبدعين التاريخيين في لعبة كرة القدم.