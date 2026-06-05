"شبكات".. ترمب في هيئة جيمس بوند وأزمة وقود اليمن المغشوش

استعرضت حلقة (2026/6/5) من برنامج “شبكات” تصدر صورة الرئيس دونالد ترمب المولدة بالذكاء الاصطناعي تظهره في هيئة جيمس بوند منصات التواصل حول العالم.

وانتقلت الحلقة إلى تناول ظاهرة باتت تقلق سكان صنعاء، وهي تداول وقود مغشوش في أسواق اليمن، وسط تساؤلات واسعة عن حجم الأزمة ومدى تأثيرها على المركبات والمصانع والمولدات الكهربائية في بلد يرزح أصلا تحت ضائقة اقتصادية حادة.

وفي شأن متعلق بالابتكار التكنولوجي، سلطت الحلقة الضوء على طائرة "ثورية" بأجنحة مدمجة تعكف شركات الطيران والمختبرات البحثية على تطويرها، وهو تصميم قد يعيد رسم قواعد صناعة الطيران التجاري والعسكري على حد سواء من حيث الكفاءة وخفض استهلاك الوقود.

دببة اليابان

من جهة أخرى، رصدت الحلقة موجة من الهجمات العنيفة شنتها دببة على البشر في اليابان، مما استنفر السلطات المحلية لاتخاذ تدابير طارئة في المناطق المتضررة، في ظاهرة يربطها بعض الخبراء بتراجع الموارد الغذائية الطبيعية للدببة جراء التغيرات المناخية.

وفي المجال الرياضي تناولت الحلقة قرار الاتحاد الدولي لطرة القدم (فيفا) حظر الزجاجات القابلة لإعادة الاستخدام في فعاليات كأس العالم لكرو القدم التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وأثار القرار موجة من الانتقادات بين الناشطين البيئيين والمنظمات التي تعنى بالاستدامة، إذ رأوا في القرار تناقضا صارخا مع الشعارات البيئية التي يرفعها الفيفا في حملاته التسويقية.