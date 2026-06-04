"شبكات" يرصد أوامر كيم النووية وحرارة "النينيو" وجوائز المونديال القياسية

رصد برنامج “شبكات” في حلقة (4 يونيو/حزيران 2026) تفاعلا صاخبا وضجة واسعة عبر المنصات الرقمية حول جملة من القضايا والعناوين المتصدرة إقليميا ودوليا.

وضجّت المنصات حول أوامر زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون بزيادة تصنيع الأسلحة النووية، حيث تداول النشطاء هذا العنوان على نطاق واسع وسط نقاشات تفاعلية مستمرة في ظل التوترات الأمنية والعسكرية المتزايدة التي يشهدها العالم.

ورصدت المنصات أيضا تفاعل المتابعين والاهتمام المتزايد بالنقاش الدائر حول ارتفاع درجات الحرارة بفعل ظاهرة "النينيو"، إذ شكل هذا الموضوع مادة دسمة للتغريدات والمنشورات التفاعلية البيئية والمناخية.

أما الفقرة الثالثة التي حصدت تفاعلا جماهيريا كبيرا، فكانت الإعلان عن مبالغ وجوائز قياسية تنتظر منتخبات كأس العالم، التي تحتضنها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بعد أيام قليلة، حيث ركز عشاق الساحرة المستديرة تفاعلهم واهتمامهم الرقمي على هذه المكافآت المنتظرة.

وتناولت الحلقة أيضا السجال السياسي الحاد والتفاعل الرقمي بعد نفي إيران قصف مطار الكويت الدولي في وقت وجهت فيه الولايات المتحدة الاتهامات إليها، مما أحدث ضجة واسعة النطاق وتبادلا للآراء والتعليقات بين رواد المنصات الرقمية.

وكذلك حظي خبر محاصرة اليهود المتشددين "الحريديم" منزل قاض إسرائيلي بمتابعة مكثفة على المنصات وضجة رقمية كبيرة.

تقديم: أحمد فاخوري