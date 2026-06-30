برنامج "شبكات" يتناول تأهل المغرب التاريخي وتوغل إسرائيل في درعا

تناولت حلقة (30 يونيو/حزيران 2026) من برنامج “شبكات” عددا من القضايا التي أثارت تفاعلا واسعا عبر منصات التواصل، من بينها الفرحة بتأهل منتخب المغرب وإقصاء اليابان من كأس العالم، وتوغل إسرائيل في درعا السورية.

واستعرضت الحلقة التفاعل الواسع مع التأهل الدرامي لمنتخب المغرب إلى دور الـ16 على حساب هولندا بركلات الترجيح في كأس العالم، بعد تسجيل هدف التعادل في الوقت القاتل، وسط إشادات الجماهير العربية بأداء اللاعبين وقتاليتهم وتألق الحارس ياسين بونو، إلى جانب لفتة مساندة الجماهير المكسيكية للمغرب.

كما تناول البرنامج خروج اليابان أمام البرازيل بهدف في الوقت بدل الضائع، حيث عبر مشجعون عن حزنهم للخسارة وتعاطفهم مع اليابانيين، بينما قارن ناشطون بين أداء المنتخب الياباني والقصص الخيالية لمسلسل الكرتون الشهير الكابتن ماجد، وبين التفوق البرازيلي.

وفي الشأن العراقي، ناقشت الحلقة استمرار عملية "صولة الفجر" التي أسفرت عن اعتقال عشرات المسؤولين وضبط ملايين الدولارات المخبأة في جدران منازلهم، حيث عبر ناشطون عن ذهولهم من حجم الفساد المستشري، مطالبين بمحاسبة كبار قادة الأحزاب وليس الوكلاء والمديرين فقط.

وسلط البرنامج الضوء على التوغلات الإسرائيلية العسكرية المتكررة داخل محافظة درعا جنوبي سوريا، والتي شملت قصفا وإقامة حواجز وتسببت في نزوح آلاف المدنيين، وسط إدانة واسعة لانتهاك سيادة البلاد وتجاوز إسرائيل المتعمد اتفاقية فض الاشتباك الأممية في المنطقة.

وتطرقت الحلقة إلى تسليم أمريكا وثيقة لإسرائيل تتعلق بخطة إعادة إعمار غزة عبر مجلس السلام وتأجيل مطلب نزع سلاح حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وهي تسوية أثارت الجدل لاحتوائها مشاريع بنية تحتية، بالتزامن مع انتقادات حقوقية لمسودة تمنح أعضاء المجلس حصانة قانونية واسعة.