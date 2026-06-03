شبكات.. قصف مطار الكويت ومنع الأذان بالقدس واستثمارات إيفانكا بألبانيا

تناولت حلقة (2026/6/3) من برنامج “شبكات” التفاعل مع استهداف مطار الكويت إثر التصعيد الإيراني الأمريكي، إلى جانب قضايا سياسية ورياضية بارزة أثارت جدلا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي.

واستهلت الحلقة برصد ردود الفعل حيال الاستهداف الإيراني لمنشآت مدنية ومبنى الركاب في مطار الكويت بطائرات مسيّرة وصواريخ، مما أسفر عن سقوط ضحايا وتعليق للرحلات الجوية، وسط قلق المغردين من توسع دائرة الصراع الإقليمي بسبب هجمات طهران وواشنطن المتبادلة بالمنطقة.

وفي الداخل الإسرائيلي، ناقش البرنامج تداعيات طرح وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير مشروع قانون يستهدف حظر الأذان في مساجد الخط الأخضر والقدس المحتلة وفرض غرامات قاسية، في خطوة استفزازية أثارت موجة غضب وتنديد بين الناشطين العرب رفضا لإسكات المآذن.

وسلطت الحلقة الضوء على تفاعل رواد المنصات مع اكتشاف السلطات الأمريكية نفقا متطورا عابرا للحدود لتهريب المخدرات بين المكسيك وولاية كاليفورنيا مجهزا بأحدث التقنيات، حيث تباينت التعليقات بين الاستغراب من اختراق المراقبة الأمريكية والسخرية من ابتكار عصابات الجريمة.

وتطرق البرنامج لقصة استثمار إيفانكا ترمب وزوجها لتحويل جزيرة "سازان" الألبانية العسكرية والمغلقة ذات الأهمية البيئية إلى منتجع سياحي فخم، مما أثار تفاعلا متباينا بشأن هيمنة الأثرياء، ودفع آلاف المحتجين والمنظمات البيئية للغضب والمطالبة بإلغاء المشروع لحماية الطبيعة المحلية.

وختاما، استعرض "شبكات" حزمة التعديلات الصارمة التي أقرها "فيفا" للقضاء على ظاهرة إضاعة الوقت قبيل انطلاق كأس العالم المقبلة، كتقييد الرميات وتبديل اللاعبين، لتثير القوانين جدلا بين مشجعين اعتبروها إيجابية لمتعة اللعب، وآخرين وصفوها بتعقيدات قد تفقد اللعبة التنافسية روحها.

تقديم: أحمد فاخوري