شبكات ترصد الضجة التي أحدثتها ساعة نيمار المليونية و"باتمان" المكسيكي

استعرضت حلقة “شبكات” مجموعة من القضايا المتنوعة التي تصدرت منصات التواصل الاجتماعي، بدءا من بذخ نجوم كرة القدم، وصولا إلى أزمات المناخ والتعاون العسكري المثير للجدل.

في وقت تترقب فيه الجماهير عودته للمستطيل الأخضر، خطف النجم البرازيلي نيمار الأنظار بعيدا عن التدريبات، بعد اقتنائه ساعة فاخرة من تصميم "جاكوب آند كو" بقيمة مليون دولار. الساعة المصنوعة من الذهب الأبيض والمرصعة بـ 286 ماسة، قسمت آراء المغردين بين من اعتبرها حرية شخصية، ومن انتقد تركيز اللاعب على المظاهر وسط ملاحقة الإصابات له.

كما رصدت شبكات تفاعل المنصات مع إعلان مدرب المنتخب الكوري الجنوبي "هونغ ميونغ بو" استقالته بعد إخفاقه المدوي في المونديال. ولم تقف الأزمة عند تذيل الترتيب وتهم "المحسوبية" في التعيين، بل فجرت لقطة خروج المدرب من المؤتمر واضعا يده في جيبه غضبا شعبيا عارما، تُرجم إلى حملات لمقاطعته بريا، خاصة بعد كشف راتبه الضخم البالغ 2.4 مليون دولار.

وفي ولاية "خاليسكو" المكسيكية، أثار شخص غامض أُطلق عليه "باتمان المكسيكي" جدلا واسعا على المنصات بعد قيامه بتعقب اللصوص، وربطهم بأعمدة الإنارة، ورسم شوارب قطط على وجوههم مع كتابة كلمة "لص". ورغم ترحيب البعض به كبطل يعوض غياب الأمن، تخشى الشرطة أن يكون واجهة لتنظيم إجرامي يفرض قانونه الخاص.

كما رصدت شبكات تفاعل النشطاء مع موجة الحر غير المسبوقة التي تتعرض لها فرنسا وتسببت بوفاة 1400 شخص خلال يومين فقط، معظمهم من كبار السن.

في موضوع آخر تباينت آراء نشطاء وسائل التواصل مع قرار إدارة منتجع "يو سبلاش" في مستوطنة "إيلات"، وهو القرار الذي أغضب المستوطنين، بعد منعهم من استخدام مسبح المنتجع وتخصيصه حصريا للجنود الأمريكيين.