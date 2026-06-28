شبكات.. تحول تاريخي في عقيدة فنلندا النووية ومفارقات مونديالية

تناول برنامج “شبكات” في حلقة (28 يونيو/حزيران 2026) مجموعة من القضايا السياسية والرياضية والترفيهية، وأبرز الموضوعات التي شهدت تفاعلا واسعا على المنصات الرقمية خلال الساعات الأخيرة.

وشهدت المنصات في العراق تعليقات كثيرة تفاعلت على نطاق واسع مع حملة الاعتقالات الأخيرة المثيرة للجدل، والتي طالت عددا من كبار المسؤولين العراقيين.

ورصدت الحلقة تفاعلا مع مباراة النمسا والجزائر في الجولة الأخيرة من دور المجموعات في مونديال 2026، وما شهدته هذه المواجهة وأحداثها الدراماتيكية من ردود أفعال متباينة، خاصة احتفال الجزائريين بتسجيل المنافس هدف التعادل في مرماهم.

وكرويا أيضا، تفاعل المغردون بشكل ملحوظ مع سيناريوهات خروج إيران من المونديال ووصفوها بـ"المجنونة"، وسط انقسام واضح في الآراء حول مدى تعرض الفريق للظلم في البطولة العالمية.

أما إستراتيجية فنلندا فقد حظيت باهتمام ومتابعة على المنصات الرقمية، حيث أثار التحول التاريخي في العقيدة النووية لفنلندا تفاعلات كثيرة.

وتناولت الحلقة "حدث فيسبا"، وهي من بين أشهر العلامات التجارية المتخصصة في صناعة الدراجات النارية الخفيفة عالميا.

فقد اختارت هذه العلامة الاحتفال بالمناسبة في حدث عالمي تحت شعار "80 سنة كأيقونة" في روما، حيث امتدت التظاهرة على مدار 3 أيام وشارك فيها حوالي 25 ألف سائق سكوتر قادمين من 67 دولة، وهو ما يعد أكبر تجمع لعشاق فيسبا.