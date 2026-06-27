"شبكات" يستعرض التأهل التاريخي لمصر ولقطة مبابي وتصعيد هرمز

تناولت حلقة (27 يونيو/حزيران 2026) من برنامج “شبكات” قضايا أثارت تفاعلا عبر منصات التواصل، تصدرها التأهل المونديالي التاريخي لمصر والتصعيد بمضيق هرمز.

واستعرضت الحلقة التطورات المتسارعة في مضيق هرمز بعد هجوم بمسيرات إيرانية استهدف سفينة شحن، وأعقب ذلك قصف أمريكي لمواقع رادارات وصواريخ، ورد من الحرس الثوري، وسط قلق الرواد من انهيار الهدنة وعودة القرصنة وتأثيرها الخطير على حركة الملاحة.

وفي ولاية تكساس الأمريكية، سلطت الحلقة الضوء على حادث انقلاب شاحنة ضخمة محملة بملايين النحل الحي، وأدى ذلك إلى انتشار أسراب هائلة استدعت إعلان طوارئ شاملة وإغلاق طرقات المنطقة، ليتدخل نحالون مختصون للسيطرة السريعة على الوضع واحتواء ما تبقى من الخلايا.

وتناول البرنامج شجاعة شاب جزائري تسلق واجهة عمارة مرتفعة في وهران لإنقاذ طفلين حاصرهما حريق مفاجئ، ونال هذا البطل الذي لُقب بالرجل العنكبوت إشادات على منصات التواصل، مما دفع السلطات الرسمية لمكافأته بعروض توظيف فورية تقديرا لعمله وتضحيته الإنسانية الشجاعة والخالصة.

كما تطرقت الحلقة إلى لقطة أظهرت النجم الفرنسي كيليان مبابي يُسلم الحكم الإنجليزي شارة القيادة. هذا المشهد أشعل تفاعل المنصات بتعليقات ساخرة وصفته بالديكتاتور، رغم أن الإجراء السريع جاء كحل عملي لتجنب إنذار أوجبته لوائح وقت الاستبدال الصارمة في المونديال.

وناقش البرنامج التأهل التاريخي لمنتخب مصر إلى الدور الثاني من كأس العالم لأول مرة منذ أكثر من تسعين عاما. وتفاعل الجمهور بحماس واسع مع هذا الإنجاز، وسط احتفالات عارمة للمصريين بالمستويات المميزة وبعبور الفراعنة عن جدارة واستحقاق للأدوار الإقصائية القادمة.

تقديم: لين البديري