"شبكات" يتناول التحريض ضد منتخب مصر وإلغاء بكالوريا لبنان

تناولت حلقة (2026/6/26) من برنامج “شبكات” عددا من القضايا التي أثارت تفاعلا واسعا على منصات التواصل، أبرزها الحملة الممنهجة ضد المنتخب المصري، وقرار إلغاء امتحانات الثانوية في لبنان.

ورصدت الحلقة أبعاد الهجوم التحريضي الذي شنته حسابات يمينية أوروبية وإسرائيلية ضد المنتخب المصري، إثر نشر مقطع فيديو للاعبين يقرؤون سورة الفاتحة في غرفة الملابس، حيث اعتبره المغردون طقسا معتادا للاعبين العرب، مستنكرين محاولات تسييسه والمطالبة بعقوبات دولية ضدهم.

كما استعرض البرنامج ردود الفعل المتباينة في لبنان بعد قرار وزارة التربية إلغاء امتحانات الثانوية العامة "البكالوريا" واستبدالها بالتقييم المستمر نتيجة التصعيد العسكري، بين احتفالات طلابية عارمة في الشارع، وانتقادات حادة من نقابة المعلمين التي اعتبرت الخطوة إساءة للمنظومة التعليمية وتاريخها.

وسلطت الحلقة الضوء على محاكمة مفتي سوريا السابق أحمد بدر الدين حسون أمام محكمة الجنايات في دمشق بتهم ارتكاب جرائم حرب، حيث اعتبر الادعاء فتاواه غطاء شرعيا لانتهاكات النظام، وسط انقسام في آراء الشارع السوري بين مطالب بمحاسبته ومدافع عن رمزيته الدينية.

وتابعت الحلقة التحضيرات الجارية لتنظيم "ماراثون التيراميسو" في مدينة تريفيزو الإيطالية الخريف المقبل، والذي تقتصر جوائزه على تناول الحلوى الشهيرة بلا حدود، ممهدا لانطلاق مونديال التيراميسو المخصص للهواة، وسط تفاعل واسع وتعليقات طريفة من رواد منصات التواصل الاجتماعي.

تقديم: لين البديري