"شبكات".. عودة رونالدينيو لكرة القدم بعمر 46 عاما وزلزال فنزويلا المزدوج

سلطت حلقة شبكات (25 يونيو/حزيران 2026) الضوء على قرار رونالدينيو مواصلة اللعب في عمر 46 سنة، كما رصدت تفاعل المنصات مع زلزالي فنزويلا، وكذلك الحالة الصحية للصحفي الفلسطيني مجاهد بني مفلح بعد سنوات من الأسر.

ورصدت الحلقة صدمة المنصات بعد ظهور بني مفلح في حالة صحية حرجة، إثر تعرضه لنزيف دماغي مفاجئ بعد يومين فقط من نيله الحرية، مما أطلق حملة تضامن واسعة دعما لرحلته العلاجية الطويلة وتنديدا بظروف الاعتقال التي تنهك أجساد الأسرى.

كما تطرقت الحلقة إلى الزلزال المزدوج العنيف الذي ضرب فنزويلا؛ حيث اهتزت العاصمة كاراكاس وعدد من المدن الساحلية بفعل الزلزال.

ووثقت المقاطع التي تداولها الناشطون لحظات الهلع واهتزاز المباني وانهيار بعضها جزئيا على بُعد نحو 160 كيلومترا من العاصمة.

أما في عالم الساحرة المستديرة فتناولت الحلقة المفاجأة التي فجرها النجم البرازيلي رونالدينيو بقراره العودة للمستطيل الأخضر في سن 46 عاما.

ورغم اعتزاله منذ عشر سنوات، أعلن نادي "رافينا" في دوري الدرجة الثالثة الإيطالي منح رخصة اللعب الرسمية لصاحب الكرة الذهبية لعام 2005.

ورصدت "شبكات" ردود فعل المغردين على هذه المواضيع، وقد تراوحت تعليقاتهم بين الحزن على حال الصحفي الفلسطيني، والقلق من الهزات الارتدادية في أمريكا الجنوبية، والبهجة بعودة رونالدينيو.