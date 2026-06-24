"شبكات" يتناول أرقام رونالدو التاريخية وموجة الحر في أوروبا

تناولت حلقة (24 يونيو/حزيران 2026) من برنامج شبكات عددا من القضايا التي أثارت تفاعلا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي، أبرزها رد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على منتقديه في المونديال.

وسلطت الحلقة الضوء على تألق النجم كريستيانو رونالدو وإسكاته منتقديه بتسجيل هدفين في شباك أوزبكستان، ليرفع رصيده إلى 145 هدفا دوليا، ويصبح أول لاعب يسجل في 6 نسخ مونديالية مختلفة، وسط إشادات واسعة على منصات التواصل بكاريزما "الدون" وروحه الجماعية.

كما استعرض البرنامج تفاعل الجماهير الجزائرية مع المواجهة المرتقبة ضد النمسا، والتي أعادت للأذهان ذكرى "مؤامرة خيخون" في مونديال عام 1982؛ حيث تباينت آراء المغردين بين من يراها فرصة تاريخية للثأر الرياضي، ومن يفضل حسابات التعادل لتجنب مواجهة منتخبات قوية كإسبانيا.

وفي الملف العسكري، تابعت الحلقة رد زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون على مطالب مجموعة السبع بنزع سلاحه النووي، عبر تدشين المدمرة "تشوي هيون" الحاملة للصواريخ الإستراتيجية، في خطوة اعتبرها ناشطون نقلا لملف الردع النووي إلى عرض البحر وتحديا مباشرا لواشنطن.

كما ناقشت الحلقة تصويت مجلس الشيوخ الأمريكي بالأغلبية لصالح مشروع قرار يلزم الرئيس دونالد ترمب بوقف العمليات العسكرية ضد إيران، ورغم ضعف القوة التنفيذية للقرار، فقد حظي بتفاعل واسع لكونه يعكس التوجه الانتخابي المتصاعد لدى الشارع الأمريكي الرافض للحروب.

وتطرقت الحلقة إلى موجة الحر التاريخية التي تضرب القارة الأوروبية، حيث سجلت فرنسا أعلى حرارة في تاريخها في بلدة "بيسو"، مما تسبب في إغلاق متاحف ومفاعلات نووية، وسط تحذيرات أممية من غليان المناخ وتفاعل المغردين حول أزمة التغير البيئي وغياب التكييف في المستشفيات.