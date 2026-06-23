"شبكات" يتناول عودة سوداني للحياة وتوقف مباراة في مونديال 2026

تناولت حلقة (2026/6/23 ) من برنامج “شبكات” عددا من القضايا التي أثارت تفاعلا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي، من بينها لغز عودة مواطن سوداني إلى الحياة بعد إعلان وفاته ودفنه.

واستعرضت الحلقة قصة طريفة أثارت تفاعلا في السودان عقب ظهور رجل يُدعى عبد العظيم حيا يرزق وسط أقاربه، وذلك بعد يومين من إقامة جنازته ودفنه وتلقي العزاء فيه، ليتبين لاحقا أن المتوفى الحقيقي شخص آخر حدث خلط بهويته.

وتطرق البرنامج لأطول توقف في تاريخ كأس العالم إثر تعطيل بروتوكول المناخ الأمريكي مباراة فرنسا والعراق لأكثر من ساعتين لتأمين الجماهير واللاعبين من عاصفة رعدية قوية، وهو ما أثار انتقادات لتنظيم البطولة بملاعب مكشوفة في بيئة ممطرة.

وتناولت الحلقة تفاعلات الجمهور المونديالي المستمرة حول مقارنة أداء ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، حيث حقق النجم الأرجنتيني أرقاما تاريخية باهرة مع منتخب بلاده، بينما عانى منافسه البرتغالي من غياب الفاعلية وتعرض لضغوط ومطالبات باستبعاده من التشكيلة.

وفي الشأن السياسي، تابع البرنامج النقاش المحتدم بشأن اشتراط الرئيس الأمريكي دونالد ترمب شراء منتجات زراعية أمريكية نظير الإفراج عن أموال إيران المجمدة، وهو توجه أثار حفيظة طهران التي سارعت لتأكيد حقها الكامل والسيادي في إنفاق أموالها بلا قيود.

كما رصدت الحلقة صدمة الشارع الكندي بعد مقتل شرطي مسلم وحاخام بهجوم شنه شخص يعتنق أيديولوجيا انتقامية بمونتريال، وسط استبعاد الشرطة لشبهة الإرهاب، وتساؤل النشطاء عن كيفية تمكن المهاجم المدجج بالسلاح من اجتياز مسافات شاسعة دون إيقافه.