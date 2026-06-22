شبكات ترصد تفاعل المنصات مع سجود يامال واللبؤة التي تجولت في شوارع الجزائر

تصدر لاعب برشلونة والمنتخب الإسباني لامين يامال نقاشات رواد التواصل بعد احتفاله بالسجود عقب تسجيله هدفا أمام السعودية.

رصد برنامج "شبكات" بحلقته بتاريخ 2026/6/22 تفاعل النشطاء مع مجموعة من الأحداث الرياضية والاجتماعية والسياسية التي تحولت لمحور نقاش واسع على منصات التواصل الاجتماعي، بعد أن أثارت مواقف وشخصيات مختلفة جدلا بين المتابعين.

ففي إسبانيا، تصدر اسم لامين يامال المشهد بعد احتفاله بالسجود عقب تسجيل هدف، في لقطة اعتبرها كثيرون تعبيرا عن هويته الدينية والشخصية، خصوصا في ظل الجدل السابق حول مواقفه، بعد رفعه علم فلسطين وانتقاده للهتافات المعادية للإسلام.

ويأتي هذا الجدل في وقت يواجه فيه اللاعب الشاب، البالغ من العمر 18 عاما، انتقادات من تيارات يمينية متطرفة في إسبانيا، بينما يرى مؤيدوه أنه لاعب لا يخشى التعبير عن قناعاته رغم صغر سنه.

فوز مصر

في المقابل, انتقلت الأنظار إلى المنتخب المصري بعد فوزه التاريخي على نيوزيلندا بثلاثة أهداف مقابل هدف، في أول انتصار للفراعنة في كأس العالم منذ عام 1934، وهو ما فتح بابا واسعا للاحتفاء بأداء الفريق الذي ظهر بصورة قوية ومنظمة.

وسلطت "شبكات" الضوء على إشادات النشطاء بالمستوى الذي قدمه المنتخب المصري، معتبرين أن اللاعبين دخلوا المباراة بثقة وشخصية قوية، وأن الأداء الجماعي والانضباط التكتيكي منح الجماهير أملا في تحقيق نتائج أكبر خلال البطولة. وفي المقابل، رأى آخرون أن الفوز، رغم أهميته، لا ينبغي أن يرفع سقف التوقعات كثيرا، باعتبار أن المنافس لم يكن من المنتخبات صاحبة التصنيف المتقدم عالميا.

سبايدر مان اليمن

وفي اليمن، أثارت مغامرة شاب يلقب بـ"العقرب" وهو يتسلق فوهة بركان حرضة دمت موجة من الجدل، خصوصا بعد حادثة وفاة المغامر المعروف بـ"سبايدر مان اليمن" في المكان نفسه.

وانقسمت الآراء التي رصدتها "شبكات" بين من اعتبر هذه المغامرات تهورا يعرض الحياة للخطر، وبين من رأى ضرورة استثمار قدرات الشباب وتوجيهها بدلا من الاكتفاء بانتقادهم.

ومن الجزائر نقلت "شبكات" بعض تغريدات النشطاء مع حادثة ظهور لبؤة تتجول في أحد شوارع مدينة حاسي مسعود، قبل أن تتدخل الحماية المدنية للسيطرة عليها ونقلها إلى مركز مختص. وطرح الحادث تساؤلات حول كيفية وصول حيوان مفترس إلى منطقة سكنية، وسط دعوات لمحاسبة المسؤول عن اقتنائها بطريقة مخالفة.

تصريحات بن غفير

أما تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير حول لبنان، فقد أثارت موجة انتقادات واسعة، بعد دعوته إلى تحويل لبنان إلى "ملعب لإسرائيل" والتلويح باستهداف واسع ردا على حزب الله.

ورأى منتقدون -حسب ما نقلته "شبكات"- أن تصريحات بن غفير تعكس تصاعد الخطاب المتطرف داخل الحكومة الإسرائيلية، في حين امتدت الانتقادات إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بسبب ما اعتبره البعض سماحا للتيارات المتشددة بالتأثير في القرار السياسي.