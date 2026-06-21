شبكات.. إدراج إسرائيل في قائمة سوداء جديدة ومفاجأة مونديالية

ركز برنامج “شبكات” في حلقة (21 يونيو/حزيران 2026) على أبرز القضايا التي ضجت بها المنصات الرقمية، وفي مقدمتها مباحثات واشنطن وطهران في سويسرا، وإدراج إسرائيل على القائمة السوداء، ومفاجآت مونديالية.

وتناولت الحلقة انعقاد أول مباحثات أمريكية إيرانية في سويسرا، عقب توقيع مذكرة التفاهم بين البلدين لإنهاء الحرب، وذلك بعد تأجيلها يومين بسبب الوضع في لبنان، حيث يتابع المهتمون اختبار فرص التهدئة بين الطرفين.

وكذلك، أدرجت الأمم المتحدة إسرائيل على القائمة السوداء للجهات المتهمة بارتكاب انتهاكات جنسية خلال النزاعات. وتحقق التقرير من 31 حالة مؤكدة، معظمها داخل مراكز الاحتجاز، إضافة إلى حالات أخرى عند نقاط التفتيش، وخلال عمليات عسكرية في قطاع غزة والضفة الغربية.

وشهدت العاصمة الأسكتلندية إدنبره سلسلة هجمات وصفتها السلطات بالعنيفة والمركبة في عدة مواقع، نفذها رجل أسكتلندي كان يردد شعارات معادية للإسلام، ويوجه شتائم ضد المسلمين.

ورياضيا، ودع المنتخب التونسي لكرة القدم نهائيات كأس العالم 2026 مبكرا بعد هزيمة قاسية أمام اليابان برباعية نظيفة، في الجولة الثانية من دور المجموعات، لتتبدد آمال "نسور قرطاج" في مواصلة المشوار قبل الوصول إلى الجولة الثالثة.

وفي الإطار ذاته، كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن بيانات التتبع البدني للاعبين، بعد ختام المرحلة الأولى من الدور المونديالي الأول، ونشر قائمة أسرع اللاعبين في البطولة.

وكما جرت العادة، انتظر كثيرون ظهور أسماء النجوم الكبار في الصدارة، لكن المفاجأة أن الصدارة والتفاعلات ذهبت إلى أسماء أخرى على رأسها الأسترالي جوردان بوس ثم النرويجي إيرلينغ هالاند.

تقديم: لين البديري