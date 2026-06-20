شبكات.. ترمب يمازح قادة أوروبا بلقب "الزعيم" وصندوق أسود يؤرشف بيانات الكوكب

تناولت حلقة 20 يونيو/حزيران 2026 من برنامج “شبكات” جدل المنصات مع عدد من القضايا بين صخب المونديال والجدل التحكيمي وكواليس السياسة المتوترة في قمة السبعة الكبار وصولا إلى أسرار “الصندوق الأسود” للأرض.

وسلطت الحلقة الضوء على موجة الغضب العارمة في الجزائر عقب مواجهة المنتخب الجزائري والأرجنتين في افتتاح مونديال 2026.

ورصدت الحلقة تقديم الاتحاد الجزائري شكوى رسمية لـ "فيفا" احتجاجا على "ظلم تحكيمي" بطله ليونيل ميسي بعد تدخله العنيف على اللاعب الجزائري عيسى ماندي، إضافة إلى حالات ضرب بالمرفق استوجبت الطرد.

وناقش البرنامج تساؤلات المنصات حول صمت "الفار"، وسط تحليلات تشير إلى أن برود رد فعل اللاعبين الميداني أثر في قرار مراجعة اللقطة.

وتطرقت الحلقة إلى الجانب العلمي والبيئي من خلال مشروع (الصندوق الأسود للأرض)؛ وهو هيكل فولاذي ضخم بطول 16 مترا صُمم ليكون أرشيفا دائما لبيانات الكوكب ومرجعا للأجيال القادمة إذا حدثت كوارث كبرى تهدد الحضارة.

وفي كواليس السياسة الدولية، تناولت الحلقة أجواء قمة مجموعة السبع في "إيفيان" الفرنسية، والتي وصفها مراقبون بـ "اللمة العائلية المحرجة" ورصدت الكاميرات توترا واضحا في تعامل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مع القادة الأوروبيين، حيث مازحهم بعبارة "أنا الزعيم"، بينما برز مشهد جلوسه الودي مع رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني كاستثناء وحيد وسط حالة الفتور التي سادت لقاءاته مع زعماء فرنسا وبريطانيا.

وفي الملف الصحي العسكري، كشفت الحلقة عن تفشٍ خطير لمرض الإنفلونزا في قاعدة "لاكلاند" الجوية بأمريكا، حيث أصيب 159 مجندا وتوفي أحدهم.

وربطت المنصات بين هذا التفشي وقرار وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث بإلغاء إلزامية اللقاح للجنود تحت شعار "الاستقلالية الصحية"، وهو القرار الذي عارضه الأطباء العسكريون وأدى إلى انخفاض نسبة التلقيح إلى 40 % فقط بين المتدربين.