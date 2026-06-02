شبكات.. كواليس "توبيخ" ترمب لنتنياهو وإزالة تمثال ميسي في الهند

تناولت حلقة (2026/6/2) من برنامج “شبكات” تفاعلات منصات التواصل مع التسريبات المثيرة للجدل بشأن المكالمة المتوترة بين ترمب ونتنياهو، إضافة إلى قضايا اجتماعية واقتصادية وطريفة أثارت الرأي العام العالمي.

ورصد البرنامج تفاصيل المكالمة "العاصفة" بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث كشفت تقارير أمريكية عن توبيخ ترمب للأخير ووصفه بـ"المجنون" بسبب التصعيد في لبنان، وسط انقسام المغردين بين من رآها ضغوطا حقيقية ومن اعتبرها تبادلا للأدوار.

وفي الشأن اليمني، سلطت الحلقة الضوء على قضية الشاب "عابد" الذي واجه تهديدات بالقتل من قبيلته بسبب زواجه من فتاة خارج طبقته الاجتماعية، مما أثار نقاشا حول استمرار العادات الجاهلية والتمييز الطبقي في بعض المجتمعات العربية.

كما ناقشت الحلقة "انتصار" نقابة عمال سامسونغ بكوريا الجنوبية بعد انتزاع مكافآت ضخمة من أرباح الشركة، وهو ما أثار موجة من السخرية والحسد بين الموظفين العرب على المنصات، الذين قارنوا بين هذه الأرقام وواقعهم الوظيفي الصعب.

وفي فرنسا، استعرض البرنامج تجربة فريدة لمستشفى يوظف "الحمير" للمساعدة في العلاج النفسي للمرضى، حيث أشاد مغردون بهدوء هذه الكائنات وقدرتها على خفض التوتر، بينما لم يخلُ التفاعل من التعليقات الطريفة حول "البرستيج" الوظيفي الجديد للحمار.

وختاما، تناول "شبكات" قرار السلطات الهندية إزالة تمثال ليونيل ميسي بعد أشهر قليلة من نصبه، وسط اتهامات بالفساد تلاحق القائمين على المشروع الذي تكلف 1.2 مليون دولار، في ظل تباين آراء مشجعي "البرغوث" وخصمه التقليدي رونالدو.

تقديم: أحمد فاخوري