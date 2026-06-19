"شبكات" يتناول الخلاف الأمريكي الإسرائيلي واعترافات أطباء مستشفى تشرين

تناولت حلقة (19 يونيو/حزيران 2026) من برنامج “شبكات” عددا من القضايا التي أثارت تفاعلا عبر منصات التواصل، ومن أبرزها الخلافات الأمريكية الإسرائيلية المتصاعدة بشأن الاتفاق المتعلق بلبنان.

واستعرضت الحلقة تصاعد حدة التوتر بين الإدارة الأمريكية وتل أبيب بعد رفض الأخيرة التعهد بالانسحاب من لبنان، مما دفع نائب الرئيس الأمريكي لشن هجوم لاذع ضد وزراء بحكومة بنيامين نتنياهو، وسط تفاعل واسع من الناشطين حول تأثير الخلاف.

وفي عالم الترفيه الرقمي، ناقش البرنامج إعلان "روكستار غيمز" إتاحة الطلب المسبق لنسخة "جي تي إيه" السادسة، وتحديد نوفمبر/تشرين الثاني القادم موعدا لإطلاقها بتكلفة مالية وتكنولوجية غير مسبوقة، مما أثار حماس الملايين من المتابعين عبر مختلف المنصات الإلكترونية.

كما تناول البرنامج موجة الغضب التي اجتاحت المنصات إثر الكشف عن اعترافات مروعة لأطباء في مستشفى تشرين العسكري السوري بسرقة كبد معتقل لصالح ضابط مقرب من النظام المخلوع، وسط مطالبات بمحاكمة عاجلة لجميع المتورطين بهذه الانتهاكات الجسيمة.

وتطرقت الحلقة أيضا لإحباط السلطات بجنوب أفريقيا محاولة غريبة لتهريب 150 عقربا حيا داخل أكياس بلاستيكية بمطار كيب تاون، طمعا بأثمان سُمّها الباهظة، مما أشعل التفاعل والاستنكار بشأن ضرورة تشديد القوانين الرادعة لحماية الحياة البرية.

تقديم: لين البديري