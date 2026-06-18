شبكات.. عملية سطو مثيرة في بريطانيا وصافرات استهجان بمونديال أمريكا

رصدت حلقة (18 يونيو/حزيران 2026) من برنامج “شبكات” تفاعل المنصات مع مواضيع مختلفة، بدءا من توقيع اتفاق تاريخي ينهي الحرب بين أمريكا وإيران، وعملية سطو غريبة في بريطانيا، وصولا إلى ردود أفعال جمهور مونديال 2026.

وسلطت الحلقة الضوء على الحدث السياسي الأبرز؛ حيث وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب التي استمرت نحو 4 أشهر.

وجرى التوقيع في قصر "فرساي" بضيافة فرنسية، بينما وقع الرئيس الإيراني المذكرة إلكترونيا عن بعد لتصمت المدافع فور تسجيل التوقيع رسميا، وسط ترقب عالمي لنشر بنود الاتفاق كاملا.

وتطرقت الحلقة إلى مشهد أمني وُصف بـ"الهوليوودي" في بلدة "رامزي" الريفية في بريطانيا؛ حيث نفذت عصابة سطوا خاطفا باستخدام رافعة شوكية لاقتلاع جهاز صراف آلي في غضون 4 دقائق فقط.

كما رصد البرنامج نقاش الناشطين حول ثغرات التأمين، رغم لجوء البنوك لتقنيات متطورة مثل إتلاف الأموال بالحبر تلقائيا عند تعرض ماكينات السحب للاهتزاز المفرط.

وفي الشأن الرياضي المرتبط بمونديال عام 2026، تناولت الحلقة صافرات الاستهجان التي أطلقتها الجماهير الحاضرة في عدد من مباريات كأس العالم الجارية اعتراضا على استراحة قصيرة مستحدثة لمساعدة اللاعبين على تحمل حرارة ورطوبة الصيف (استراحة ترطيب)، وسط انقسام حول ما إذا كانت تهدف لسلامة اللاعبين أم لزيادة الفواصل الإعلانية التجارية.