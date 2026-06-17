"شبكات" يرصد انتقادات ترمب لإسرائيل وأزمة "ستاربكس" بكوريا الجنوبية

تناولت حلقة (17 يونيو/حزيران 2026) من برنامج “شبكات” عددا من القضايا التي أثارت تفاعلا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي، من بينها انتقادات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب غير المسبوقة لنهج إسرائيل العسكري في لبنان.

واستعرضت الحلقة الصدمة التي أحدثتها تصريحات الرئيس الأمريكي بشأن قصف إسرائيل للمباني السكنية في بيروت، ومقترحه المثير للجدل بترك مهمة التعامل مع حزب الله لسوريا، وسط تباين القراءات والردود في وسائل الإعلام العبرية والمحافل السياسية.

كما تابعت الحلقة أزمة شركة "ستاربكس" في كوريا الجنوبية، التي اضطرت لإغلاق فروعها وتدريب موظفيها على التاريخ إثر حملة تسويقية غير مدروسة تزامنت مع ذكرى مجزرة تاريخية مؤلمة، مما فجّر غضبا شعبيا ورسميا عارما في البلاد.

وفي الشأن الرياضي، رصد البرنامج الجدل التحكيمي حول نجاة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من الطرد بعد تدخله العنيف ضد مدافع الجزائر عيسى ماندي، في ليلة تاريخية عادل فيها البرغوث رقم كلوزه القياسي في كأس العالم.

وسلطت الحلقة الضوء على القصة الإنسانية المؤثرة لحارس مرمى الرأس الأخضر "فوزينيا" الذي تحول إلى أيقونة عالمية بعد تألقه أمام إسبانيا، وبكائه بسبب عجز والدته عن السفر إلى أمريكا نتيجة التكاليف الباهظة لقيود تأشيرة الدخول.