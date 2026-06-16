شبكات يرصد انفعال مدرب الفراعنة وتحطم أخطر قاذفة أمريكية

تناولت حلقة (16 يونيو/حزيران 2026) من برنامج “شبكات” قضايا أثارت تفاعلا بمنصات التواصل، من بينها انفعال المدرب المصري حسام حسن على حكم مباراة منتخبه ضد بلجيكا، والمصافحة الفاترة بين الرئيسين الأمريكي والفرنسي.

وسلطت الحلقة الضوء على الجدل المصاحب لمباراة مصر وبلجيكا، وتفاعل الجماهير مع احتضان المدرب حسام حسن حاوية مياه وتوجهه للحكم البرازيلي لشرح خطأ ارتكبه مدافع بلجيكا ضد اللاعب أحمد سيد زيزو في الدقيقة التسعين، وسط تباين تعليقات المغردين بين الغضب والسخرية.

وانتقل البرنامج لاستعراض الأبعاد السياسية المرافقة لمباراة إيران ونيوزيلندا، إثر قيام إيرانيين برفع علم فترة الشاه ولافتات تندد بالاستهداف الأمريكي، فضلاً عن نقاشات حادة بشأن احتفالات مثيرة للجدل نفذها بعض لاعبي المنتخب الإيراني واعتبرت مستفزة للجماهير في الولايات المتحدة.

وفي الشأن السوري، تابعت الحلقة تفاعلات النشطاء مع المظاهرات الغاضبة بمدن عدة كحلب وإدلب ودير الزور، للمطالبة بتسريع عمل هيئة العدالة الانتقالية ومحاسبة رموز النظام المخلوع، وسط تحذيرات متصاعدة ورفض شعبي قاطع لعودة من يوصفون بالشبيحة إلى مدنهم مجدداً.

وتناول البرنامج مصافحة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الفاترة لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال قمة مجموعة السبع، وهي لقطة حظيت باهتمام لافت على منصات التواصل، وعكست بوضوح عمق الخلافات السياسية والرسوم الجمركية المتبادلة والتباين حول حماية الملاحة بمضيق هرمز خلال الأزمة مع إيران.

وختاماً ناقشت الحلقة تفاصيل تحطم قاذفة قنابل إستراتيجية أمريكية من طراز "بي 52" ومقتل طاقمها، وسط تساؤلات المتابعين حول مدى استدامة هذه الطائرات المتقادمة وجدوى تشغيلها رغم برامج التحديث الباهظة، خاصة أن الحادثة تأتي بعد يوم من سقوط مقاتلة أخرى.

تقديم: لين البديري