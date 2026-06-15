شبكات يتنقل بين مناوشات كأس العالم واختبارات سوريا وصفعة العراق

تناولت حلقة (2026/6/15 ) من برنامج “شبكات” عددا من القضايا التي تصدرت تفاعلات مواقع التواصل الاجتماعي، حيث امتزجت الرياضة بالسياسة، والجدل التعليمي بالقصص الإنسانية، في مشهد رقمي يعكس نبض الشارع العربي

وافتتحت الحلقة بجدل الموهبة المغربية الشابة أيوب بوعدي، الذي خطف الأضواء في مواجهة البرازيل خلال المونديال، رغم حصول فينيسيوس جونيور على جائزة رجل المباراة، ما فتح نقاشا واسعا حول معيار "التأثير" داخل الملعب، بين من رأى أن بوعدي كان الأكثر حضورا، ومن اعتبر أن الحسم هو الفيصل.

وسلطت الحلقة الضوء على أرقام بوعدي اللافتة، من حيث عدد اللمسات ودقة التمرير والصراعات الثنائية، إلى جانب خلفيته التي تجمع بين تجربته السابقة مع منتخب فرنسا تحت 21 عاما، واختياره تمثيل المنتخب المغربي، في خطوة أعادت طرح أسئلة الهوية والانتماء في كرة القدم الحديثة.

وانتقلت الحلقة إلى تفاعل النشطاء عبر المنصات مع قصة اللاعب السويدي-التونسي ياسين العياري، الذي سجل هدفين في شباك تونس دون احتفال، مكتفيا بإشارات صامتة، في مشهد أثار تفاعلا واسعا بين من رآه تعبيرا عن احترام الجذور، ومن اعتبره انحيازا للانتماء الحالي على حساب الأصل.

وفي ملف التعليم، رصدت الحلقة آراء المنصات مع حالة الغضب بين طلاب الثانوية في سوريا عقب امتحانات الرياضيات، وسط شكاوى من صعوبة الأسئلة وتفاوت المناهج، في ظل اعتراف رسمي بتعدد الأنظمة التعليمية وخطة معلنة لتوحيدها مستقبلا، ما أعاد الجدل حول عدالة الفرص التعليمية في البلاد.

أما في العراق، فقد رصدت الحلقة تفاعل المنصات مع حادثة صفع شرطي عراقي لصانع محتوى خلال توثيق الأخير أزمة طوابير أمام محطة وقود.

واختتمت الحلقة برصد آراء النشطاء على منصات التواصل مع التصعيد السياسي بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران ولبنان، بعد تصريحات متبادلة بشأن قصف بيروت، ومواقف متشددة حول الانسحاب والردع، في مشهد يعكس هشاشة التفاهمات الإقليمية وتباين المواقف الدولية.

تقديم: لين البديري