"شبكات" يتناول ميلاد ترمب وأزمة قميص المنتخب المصري

تناولت حلقة (2026/6/14 ) من برنامج شبكات عددا من القضايا التي أثارت تفاعلا عبر المنصات، من بينها الجدل بشأن طريقة احتفال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بعيد ميلاده.

ورصدت الحلقة الجدل التحكيمي في مباراة قطر وسويسرا بعد خلل تقني في نظام التسلل شبه الآلي منع عرض الرسوم التوضيحية لركلة جزاء سويسرية مثيرة للجدل، وسط تباين آراء المغردين، قبل أن يخطف "العنابي" تعادلا قاتلا في اللحظات الأخيرة.

وتابعت شبكات قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بإلزام منتخب مصر إزالة النجوم السبعة القارية من قميصه المونديالي وتغيير لون الأرقام، مما أثار انقساما بين المشجعين، في حين أكد الاتحاد المصري علمه المسبق بالإجراء القانوني والتنظيمي المعتاد.

وسلط البرنامج الضوء على نجاح طائرة ناسا التجريبية "إكس-59" في اختراق حاجز الصوت بنبضة ضوضاء هادئة، مما يمهد لعودة الطيران المدني الأسرع من الصوت فوق المدن، وتقليص زمن الرحلات الجوية التجارية الطويلة في مختلف أنحاء العالم إلى النصف.

وناقشت الحلقة احتفال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بعيد ميلاده الثمانين عبر تنظيم نزال قتالي في البيت الأبيض، وسط انتقادات إعلامية لاستغلال المقر الرسمي، وتطرق البرنامج إلى أمنيته بتحقيق السلام العالمي ورفض إيران توقيع اتفاق تزامنا مع مناسبته الشخصية والدعائية.

كما استعرضت الحلقة تصريحات ترمب بشأن الحدود السورية اللبنانية غير المرسمة، وموقف دمشق الرافض للانجرار وراء مساعي واشنطن لفتح نزاع عسكري ضد حزب الله، مؤكدة أهمية استمرار عمل اللجان المشتركة للتنسيق الأمني والسياسي بين البلدين الجارين.

تقديم: أحمد فاخوري