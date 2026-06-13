"شبكات".. مأساة سبايدرمان اليمن ومقتل زعيم أخطر عصابات فنزويلا

رصدت حلقة “شبكات” تفاعل المنصات مع أحداث مختلفة، من رحيل مغامر يمني شهير في فوهة بركان إلى فضائح التجسس الإسرائيلية وسرقة معدات المنتخب الإنجليزي في مونديال عام 2026.

وسلطت حلقة (2026/6/13) الضوء على مأساة الشاب "القعقاع" الملقب بـ"سبايدرمان اليمن"، الذي سقط في فوهة بركان حرضة دمت الكبريتية بمحافظة الضالع جنوبي البلاد أثناء تسلقه لكسب لقمة العيش.

وأثارت الوفاة المأساوية للمغامر اليمني الشهير حالة من الحزن العميق في أوساط محبيه، وحذر العديد من المتابعين على منصات التواصل من المغامرة في الأماكن الخطرة.

كما تناولت الحلقة إعلان إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مقتل نينيو غيريرو، زعيم أخطر عصابات فنزويلا في عملية أمنية مشتركة.

وتباينت مواقف المغردين بين من استحسن القضاء على زعيم العصابة، ومن استنكر التدخلات الأمريكية في دول المنطقة بذرائع مختلفة.

كذلك تطرقت برنامج شبكات إلى تورط شركة "بلاك كور" الإسرائيلية في تشويه مرشحين للانتخابات في فرنسا ونيويورك لمواقفهم المؤيدة لفلسطين.

أما رياضيا، فصُدم المغردون بخبر سرقة معدات وأحذية منتخب إنجلترا في كانساس سيتي، وخُتمت الحلقة بفشل بيع حقيبة مستوحاة من جلود الديناصورات بباريس.