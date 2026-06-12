"شبكات" يتناول تفاهم واشنطن وطهران وقصة الطيار الكندي المزيف

تناولت حلقة (12 مايو/أيار 2026) من برنامج “شبكات” قضايا أثارت تفاعلا عبر منصات التواصل، ومن أبرزها التراجع المفاجئ عن التصعيد وإعلان التفاهم لإنهاء الصراع المشتعل بين الولايات المتحدة وإيران.

واستعرضت الحلقة تراجع التصعيد في الشرق الأوسط بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مسودة تفاهم لإنهاء الحرب مع إيران، تشمل وقفا مؤقتا لإطلاق النار وتخفيف العقوبات، وسط جدل بشأن التزام طهران نوويا، وتباين تعليقات المتابعين بين مرحب بالخطوة ومشكك في فرص صمودها.

وناقش البرنامج قصة طيار كندي انتحل صفة كابتن طائرة بشركة طيران مرموقة طوال 17 عاما باستخدام رخصة مزورة، وأحدثت الواقعة انقساما بتفاعلات النشطاء، فبينما أشاد بعضهم بكفاءته المهنية وسجله الآمن، انتقد آخرون تعريضه أرواح المسافرين للخطر المستمر واستمراره في احتياله الطويل.

كما تناولت الحلقة قصة تمثال برونزي يُعرف باسم ناتشيتو يتوسط مدرجات ملعب أزتيكا بالمكسيك، صُنع تكريما لأكثر مشجعي الفريق وفاء وإخلاصا، وعبرت تعليقات المتابعين عن إعجابهم بالمبادرة الفريدة، معتبرين أن الجماهير الكروية تمثل روح الأندية الرياضية، وتستحق التخليد والتكريم الدائم تماما كاللاعبين.

وسلط البرنامج الضوء على التضامن الدولي الواسع مع الحكم الصومالي عمر عرتن عقب منعه من دخول الولايات المتحدة، وسط تفاعل واسع داعم لقرار تكليفه لاحقا بتحكيم السوبر الأوروبي، ليمثل احتفاء بإرادته ونجاحه، وتعويضا رياضيا منصفا يتجاوز كل التحديات رغم الموقف الباهت للفيفا.

تقديم: لين البديري