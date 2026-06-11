"شبكات".. صدمة ظهور أبو صفية وتحول معسكر إيران إلى ثكنة عسكرية

رصد برنامج “شبكات” في حلقة (11 يونيو/حزيران 2026) أبرز القضايا والمواضيع التي فجرت جدلا واسعا ونقاشا محتدما على المنصات الرقمية عربيا ودوليا.

وأحدث الظهور الصادم للطبيب الفلسطيني المعتقل في سجون الاحتلال الإسرائيلي حسام أبو صفية موجة تضامن رقمي عارمة هزت المنصات.

وعسكريا، أشعلت الضربات الأمريكية على إيران والتهديدات الإيرانية بالرد سجالا ساخنا بين رواد مواقع التواصل، وعبر المغردون عن توجسهم من انزلاق المنطقة نحو مواجهة شاملة، وتركزت التحليلات التفاعلية حول تداعيات هذا التصعيد وموازين القوى إقليميا ودوليا.

كما تفجرت ضجة كبرى إثر الكشف عن وجود جهاز تتبع صيني في سيارة رئيس وزراء بريطانيا السابق، مما جدد الجدل حول مخاطر الأمن السيبراني والتقنية القادمة من بكين، وانقسمت الآراء على المنصات بين منتقد للتراخي الأمني الغربي ومن رأى القضية صراعا سياسيا يتجاوز الأبعاد التقنية.

وعلى صعيد مغاير، أثارت الاكتشافات الأثرية الإسلامية بمحافظة المهد في السعودية احتفاء واسعا على المنصات العربية، إذ اعتبرها المغردون توثيقا حيا وقيمة حضارية كبرى تبرز الجذور التاريخية العريقة للمنطقة، مما جعلها مادة دسمة للإشادة الرقمية والمشاركة.

وأخيرا، أثار تحول معسكر منتخب إيران في مونديال 2026 إلى ثكنة عسكرية جدلا حادا، حيث انقسم الرواد بين من اعتبر التدابير الأمنية الصارمة والقيود المحيطة باللاعبين ضرورة لحماية البعثة، ومن انتقدها باعتبارها انعكاسا مباشرا للضغوط والمناخ السياسي المعقد الذي يلقي بظلاله على الرياضة.

تقديم: لين البديري