شبكات.. فخاخ الذكاء الاصطناعي الروسية وتجاهل محرز للخالة مريم

تناولت حلقة (10 يونيو/حزيران 2026) من برنامج “شبكات” عددا من القضايا التي أثارت تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، من أبرزها التصعيد العسكري المتبادل بين أمريكا وإيران في مضيق هرمز.

وسلطت الحلقة الضوء على تبادل الضربات إثر مزاعم إسقاط إيران مروحية أباتشي في مضيق هرمز، حيث نفذت واشنطن هجمات دقيقة على مواقع إيرانية، ليرد الحرس الثوري باستهداف قواعد أمريكية في المنطقة، وسط تفاعل المتابعين وقلقهم إزاء التصعيد واحتمال الانزلاق إلى حرب إقليمية واسعة.

كما استعرض البرنامج قرار الأمن الروسي بفصل أجزاء من نظام الكاميرات المحيطة بالرئيس بوتين عن الإنترنت خشية الاختراق، وأشارت التفاعلات إلى خطورة توظيف المخابرات للذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات وتتبع المسؤولين، بهدف التخطيط لتنفيذ هجمات مسلحة وعمليات اغتيال.

وتناولت الحلقة فوز فلورنتينو بيريز برئاسة ريال مدريد حتى عام 2030 وتقديمه عرضا ضخما لضم جوليان ألفاريز، وأثار التحرك سخرية أتلتيكو مدريد وغضب برشلونة، بينما تباينت الآراء بين مشيد بذكاء بيريز وخبثه الكروي وبين معتبر وعوده مجرد استعراض.

وفي الشأن الأمريكي، ناقش البرنامج قرار شركة توصيل طعام بفصل موظفة بسبب مشهد تمثيلي لتناولها طلب زبون داعم لإسرائيل، وسط انقسام حاد حيال ظاهرة تسريح الشركات للموظفين المتضامنين مع القضية الفلسطينية وحدود التعبير عن الرأي وتأثيره المهني والمادي.

وتطرقت الحلقة إلى الجدل الدائر بشأن المشجعة الجزائرية الخالة مريم واللاعب رياض محرز بعد انتشار فيديو يوثق تجاهله لها، ورغم نفيها ملاحقته قضائيا، استمر الانقسام بين منتقدين لقسوته في التعامل ومدافعين اعتبروا ما حدث تشويشا يضر بتركيز القائد الوطني.