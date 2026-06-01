شبكات.. حقنة تقضي على السرطان بلحظات والهجري يعطل الامتحانات بالسويداء

تناولت حلقة “شبكات” (1 يونيو/حزيران 2026) نتائج تجارب سريرية لحقنة تدعى “أميفانتاماب” ، لها قدرة فائقة على تقليص الأورام السرطانية والقضاء عليها تماما لدى بعض الحالات المستعصية في غضون دقيقة واحدة.

وقد شملت التجارب السريرية لحقنة "أميفانتاماب" 102 من مرضى سرطانات الرأس والعنق المستعصية (غير المرتبطة بفيروس الورم الحليمي البشري) في 11 دولة، ممن لم يستجيبوا للعلاجات السابقة، وسجل الدواء معدل استجابة إجماليا مذهلا تجاوز 47%، حيث تقلصت الأورام لدى أكثر من ثلث المرضى، بينما شهدت 15 حالة اختفاء كاملا للأورام من أجسادهم.

كما تناولت الحلقة الغضب الذي اجتاح منصات التواصل الاجتماعي إثر حادثة اعتداء وحشي وسحل من قبل الشرطة الهولندية بحق زوجة اللاجئ الفلسطيني وسام مقداد (المتحدر من قطاع غزة) داخل مركز إيواء في بلدة "زيفت"، رغم كونها في شهرها التاسع من الحمل، وذلك عقب إصابة زوجها بنوبة عصبية جراء ضغوط إجراءات اللجوء.

ومن سوريا تناولت الحلقة تفاعل النشطاء مع أزمة الامتحانات في السويداء، حيث منعت مجموعات "الحرس الوطني" بقيادة حكمت الهجري طلاب الشهادتين الأساسية والثانوية في محافظة السويداء من السفر إلى دمشق لتقديم امتحاناتهم، وذلك عقب قرار وزارة التربية السورية بنقل المراكز الامتحانية إلى العاصمة لأسباب أمنية، مما أثار موجة استياء واسعة.

وناقشت الحلقة أيضا التصعيد الحاد بين واشنطن وطهران بعد أن شنت القوات الأمريكية ضربات عسكرية استهدفت مواقع رادار وقيادة للطائرات المسيرة الإيرانية في منطقتي "غوروك" وجزيرة "قشم"، ردا على إسقاط طائرة مسيرة أمريكية فوق المياه الدولية، وسط استمرار التصعيد الميداني المتبادل رغم ترقب اتفاق سياسي بين واشنطن وطهران.