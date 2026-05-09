"شبكات".. وثائق تثبت أن العراق شهد أكبر وأقدم بيروقراطية في العالم

تناولت حلقة “شبكات” بتاريخ (9 مايو/أيار 2026)، أحدث كشف أثري يجمع بين الدهشة واللطافة، حيث نجح علماء الآثار في العراق في العثور على كنز معرفي يعود إلى 4 آلاف عام، يزيح الستار عن أقدم الوثائق الحكومية.

تمكن علماء التاريخ والآثار في العراق من اكتشاف وثائق تعود إلى زمن الإمبراطورية الأكادية، وتكمن أهمية هذه الوثائق بأنها كشفت عما يمكن وصفه بـ "أقدم وأكبر بيروقراطية في العالم"، فمن خلال ألواح طينية نقشت بدقة مذهلة، تبين أن الأكاديين امتلكوا نظاما إداريا متطورا يوثق أدق تفاصيل الحياة اليومية والعمل الحكومي.

ويؤكد هذا الاكتشاف أن العراق لم يكن مهد الكتابة فحسب، بل كان المنبع الأول لفكرة "الدولة المؤسساتية"، فبينما كان العالم يتحسس خطاه الأولى، كان الموظف الأكادي يجلس بهدوء ليدون تفاصيل يومه الإداري على قطعة من الطين، ليحفظ للبشرية بعد آلاف السنين حكاية أول نظام حكومي ناجح في التاريخ.

وقد أثار هذا الكشف نوعا من الجذل والسخرية في العراق، حيث ربط نشطاء في تعليقاتهم على منصات التواصل الاجتماعي بين هذا الكشف وبين ظاهرة البيروقراطية التي يعاني منها المواطن العراقي وتتسبب بتعطيل الكثير من شؤون حياته اليومية.

كما تناولت شبكات في حلقته موضوع الكائنات الفضائية الذي طالما حُصر في إطار السينما والخيال، ورغم أن هذا النوع من الروايات شائع لدى الشعب الأمريكي، إلا أن وصولها إلى المستوى الرسمي يجعل من تجاهلها أمرا صعبا.

وبعد أن كانت الكائنات الفضائية مجرد مادة للخيال العلمي، أصبحت اليوم جزءا من الخطاب الرسمي في الولايات المتحدة، وهو ما يخرجها من حيز الترفيه إلى حيز الأهمية والواقعية المفترضة.

ومن اليمن سلط "شبكات" الضوء على ظاهرة بيع وانتشار السلاح بين المواطنين، ومع أن انتشار السلاح يعتبر ظاهرة متجذرة ارتبطت تاريخيا بالثقافة القبلية اليمنية، إلا أن هذه الظاهرة توسعت بشكل لافت ومقلق خلال سنوات النزاع الأخيرة لتصل إلى أرصفة الشوارع في بعض المدن.

كما تطرق "شبكات" لمواضيع أخرى من بينها جهود محاربة المخدرات في إسبانيا وبلجيكا وأيضا للبقعة النفطية بالقرب من جزيرة خارك الإيرانية والتي أظهرتها صور الأقمار الاصطناعية.