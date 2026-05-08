"شبكات" يتناول شجار لاعبيْ الريال وخسارة مشاهير متابعين بإنستغرام

تناولت حلقة (2026/5/8 ) من برنامج شبكات عددا من القضايا التي أثارت تفاعلا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي، من بينها الجدل الدائر بشأن الطرف الذي بدأ الهجوم الأخير في مضيق هرمز.

واستعرضت الحلقة تفاصيل الشجار العنيف الذي تداولته منصات التواصل بين لاعبي ريال مدريد، فيديريكو فالفيردي وأوريلين تشواميني، بعد انتشار مقاطع وصور أثارت جدلا واسعا بين جماهير النادي الإسباني، وسط تباين الروايات بشأن أسباب الخلاف وحقيقته.

كما استعرض البرنامج التفاعلات مع تصريحات السيدة الأمريكية الأولى ميلانيا ترمب التي وصفت زوجها بأنه "متعاطف"، والتي أثارت نقاشات حادة بين مؤيديه ومعارضيه على منصات التواصل.

وفي الملف الاقتصادي، ناقشت الحلقة قرار وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على مسؤول نفطي عراقي، وسط تفاعل من مستخدمين عراقيين وعرب اعتبر بعضهم الخطوة امتدادا للضغوط الأمريكية على قطاع الطاقة في العراق، بينما رأى آخرون أنها تأتي ضمن جهود مكافحة الفساد والالتفاف على العقوبات.

كما تناول البرنامج ظاهرة خسارة عدد من مشاهير تطبيق إنستغرام ملايين المتابعين خلال الفترة الأخيرة، موضحا أن الأمر يرتبط بحملات حذف الحسابات الوهمية وتشديد سياسات المنصة تجاه المحتوى المكرر والمضلل، إضافة إلى تغير خوارزميات الوصول والتفاعل.