"شبكات".. إسرائيل تعلن اغتيال قائد "قوة الرضوان" وهجوم على زوجة ممداني

تناولت حلقة (2024/5/7) من برنامج “شبكات” أبرز القصص الإخبارية التي لاقت تفاعلا على مواقع التواصل، ومن بينها إعلان إسرائيل اغتيال قائد “قوة الرضوان” في حزب الله اللبناني.

وسلّطت الحلقة الضوء أيضا على الحكم الذي أصدرته محكمة جنايات بيروت مؤخرا ويقضي ببراءة الفنان اللبناني فضل شاكر من تهمة محاولة قتل الشيخ هلال حمود، في قضية تعود إلى أحداث صيدا عام 2013.

بالإضافة إلى الجدل الذي تثيره الفنانة الأمريكية السورية راما، وهي زوجة عمدة نيويورك زهران ممداني، على خلفية الهجوم الذي تتعرض له بسبب موقفها من غزة وموقفها من ملكة جمال إسرائيل التي كانت قد التقت بها وتجاهلتها بعد أن عرفت أنها إسرائيلية، مما أثار غضب الأخيرة.

وتناولت حلقة "شبكات" أيضا قصة فقدان جنديين أمريكيين في المغرب خلال مناورات عسكرية سنوية متعددة الجنسيات جرت في المغرب.

أما القصة الرياضية التي لاقت تعليقات كثيرة، فتتعلق بامتناع الحكم عن احتساب ركلة جزاء لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي خلال مباراة مع بايرن ميونخ الألماني في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

تقديم: أحمد فاخوري