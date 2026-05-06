"شبكات".. تركيا تباغت العالم بصاروخ عابر للقارات

أثارت تطورات سياسية ورياضية وصحية مختلفة نقاشات وتحليلات على منصات التواصل، وتفاعل النشطاء مع خبر كشف تركيا عن صاروخها الجديد العابر للقارات.

وسلطت حلقة (2026/5/6) من برنامج "شبكات" الضوء على مفاجأة تركيا العسكرية في معرض "ساها" بإسطنبول؛ حيث جرى الكشف عن صاروخ عابر للقارات يصل مداه إلى 6 آلاف كيلومتر، وبسرعة صاعقة تبلغ 25 ماخ، مما يجعله قادرا على تغطية أوروبا والوصول إلى روسيا والصين.

وقد فجّر الكشف عن هذا الصاروخ نقاشا تقنيا وسياسيا حول انضمام تركيا لنادي الكبار في تكنولوجيا الدفع الصاروخي.

كما تناولت الحلقة وباء "هانتا" القاتل المنتشر بين ركاب على متن السفينة الاستكشافية الهولندية "هونديوس" في المحيط الأطلسي؛ حيث تحول الاستجمام الذي بلغت قيمة تذكرته 18 ألف يورو (نحو 19.4 ألف دولار) إلى كابوس صحي بعد تفشي الفيروس.

ورصد البرنامج أصداء وفاة 3 ركاب وإصابة آخرين في رحلة كانت مقررة لـ46 يوما، مما أعاد للأذهان سيناريوهات السفن الموبوءة وقلق المنصات من انتشار العدوى.

تفكيك خلية بسوريا

على صعيد آخر، رصدت المنصات إعلان وزارة الداخلية السورية عن نجاحها في تفكيك خلية تابعة لـحزب الله اللبناني كانت تخطط لتنفيذ عمليات تخريب واغتيالات تستهدف شخصيات حكومية رفيعة.

وبحسب البيان الرسمي، فقد جرت الملاحقة في 5 محافظات سورية شملت دمشق وحلب وحمص وطرطوس واللاذقية، مما أثار ردود فعل متباينة حول تداعيات هذا الخرق الأمني على الساحة السورية.

تعليق "مشروع الحرية"

وتطرقت الحلقة إلى حالة من الغموض في البيت الأبيض بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب المفاجئ بتعليق عملية "مشروع الحرية" المخصصة لتأمين الملاحة في مضيق هرمز، وهو القرار الذي جاء بعد وقت قصير من الإعلان عنه، ليترك المتابعين والصحفيين في حيرة من أمرهم حول انعكاسات هذه الخطوة على تجارة النفط الدولية واستقرار الملاحة عبر الممرات المائية.

وختمت الحلقة برصد "الجحيم النفسي" الذي يعيشه النجم الفرنسي كيليان مبابي، وسط غضب عارم من جماهير ريال مدريد.

وانتقد المغردون انشغال مبابي برحلاته السياحية في سردينيا بإيطاليا بدلا من التركيز على معالجة إصابته، خاصة مع اقتراب موعد "كلاسيكو الأرض" أمام برشلونة، حيث وجّه الناشطون رسائل حادة لنجم "الميرينغي" تتهمه بالتهاون في استحقاقات النادي الملكي مقابل الحفاظ على طاقته لمباريات منتخب بلاده.