"شبكات".. تهديد ترمب بإبادة طهران يجدد مخاوف عودة الحرب

أثارت التهديدات الأمريكية الجديدة لإيران موجة واسعة من الجدل والتفاعل على منصات التواصل الاجتماعي، وسط تساؤلات عن مآلات التصعيد العسكري في المنطقة.

وسلطت حلقة (2026/5/5) من برنامج "شبكات" الضوء على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب التي توعد فيها بإبادة إيران من على وجه الأرض إذا تعرضت للسفن الأمريكية المشاركة في مشروع الحرية – الذي أعلن عنه الأحد الماضي – في مضيق هرمز.

ورصدت الحلقة حالة التأهب العالمي في ظل تقارير ترجح احتمالية عودة الحرب خلال أيام، وهو ما فجّر نقاشا على المنصات حول رغبة واشنطن في حسم ملف الطاقة والملاحة بالقوة العسكرية.

استشهاد أب قبل ولادة ابنه

وتطرقت الحلقة إلى مشهد إنساني قادم من مدينة نابلس، حيث تفاعل الناشطون بأسى مع قصة الشهيد نايف سمارو الذي قتله الاحتلال الإسرائيلي قبل يوم واحد من ولادة ابنه.

ووثقت المقاطع استقبال العائلة للمولود الجديد الذي أطلقوا عليه اسم يمان تنفيذا لوصية والده، ليتحول يمان إلى رمز للأجيال التي تولد في قلب الحصار والمواجهة، وسط تفاعل واسع مع صرخات الجدة التي استقبلت حفيدها بدموع القهر والفخر.

غرق 5 أطفال في العراق

وفي فاجعة هزت العراق، تناولت الحلقة غرق 5 أطفال من عائلة واحدة في أهوار محافظة واسط شرقي نهر دجلة. الرحلة التي بدأت كاستجمام ترفيهي انتهت بمأساة أدمت القلوب عقب انتشال جثامين الصغار الذين لم يتجاوز أكبرهم 15 عاما، حيث ضجت المنصات بالتعازي والمطالبات بتأمين مناطق المسطحات المائية لمنع تكرار مثل هذه الحوادث الأليمة.

إغلاق مؤقت للبيت الأبيض

أما في الجانب الأمني بالولايات المتحدة، فقد رصد البرنامج أصداء إطلاق نار عند تقاطع شارع 15 في واشنطن بالقرب من البيت الأبيض. وأوضح جهاز الخدمة السرية الأمريكية أن الحادث مرتبط بعنصر أمني وأسفر عن إصابة شخص بطلقات نارية، مما أثار حالة من الارتباك الرقمي حول دوافع الهجوم والإجراءات الأمنية المشددة في محيط سكن الرئيس.

وختمت الحلقة بقصة تكنولوجية من الصين أذهلت المغردين، وتتعلق بسيارة "نيبولا نيكست 01" (Nebula NEXT 01) التي زُودت بمحركات صاروخية حقيقية تعمل بالوقود الصلب.

السيارة التي طورتها شركة أجهزة منزلية، حققت تسارعا صاعقا من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال تسعة أعشار الثانية فقط، لتوصف بأنها السيارة الأعلى تسارعا في العالم، وسط تساؤلات حول جدوى استخدام قوة الدفع الصاروخي في الشوارع العامة.