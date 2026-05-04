"شبكات" تخوف عربي من الحشد العسكري الأمريكي وتأهب بواشنطن من عاصفة "فيرن"

استحوذ الحشد العسكري الأمريكي الضخم المتوجه للشرق الأوسط على اهتمام واسع بمنصات التواصل الاجتماعي، حيث تناول نشطاء دوافع واشنطن وراء نشر حاملة طائرات ومدمرات ومقاتلات وآلاف الجنود.

وسط تحذيرات إيرانية من اعتبار أي هجوم تهديدا وجوديا يستدعي ردا حازما.

كما رصدت حلقة (2026/1/24) من برنامج "شبكات" تفاعل المنصات مع سر الكدمة التي ظهرت في اليد اليمنى للرئيس الأمريكي دونالد ترمب في أكثر من مناسبة، وما أثاره من ردود أفعال بشأن تصريحاته الطبية المثيرة للجدل.

وتطرقت الحلقة إلى تفاعل تعليقات كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي مع العاصفة "فيرن"، حيث تعيش ولايات أمريكية حالة تأهب واستعداد تحسبا لعاصفة جديدة قادمة، وبدأ المواطنون في تخزين احتياجاتهم من غذاء ولوازم البقاء مثلما حدث في أيام جائحة كورونا.

وعرضت الحلقة تفاعل السوريين مع التطورات الميدانية والسياسية شمال شرقي سوريا، خاصة بعد إعلان الخارجية السورية توقف أي تمديد للهدنة المتفق عليها مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مؤكدة أن المهلة المحددة تنتهي مساء اليوم السبت.