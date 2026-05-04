شبكات.. العثور على بقايا رجل ببطن تمساح ابتلعه قبل أسبوع

سلط برنامج “شبكات” الضوء على حادثة العثور على بقايا رجل أكله تمساح في جنوب أفريقيا قبل أسبوع، كما رصد تفاعل النشطاء مع “مشروع الحرية” الذي أطلقه الرئيس الأمريكي لإنهاء أزمة السفن العالقة بمضيق هرمز

ورصدت الحلقة التي بثت بتاريخ (2026/5/4) تفاعل النشطاء مع حادثة العثور على جثة رجل داخل بطن تمساح ابتلعه قبل أسبوع على شاطئ نهر كوماتي في جنوب أفريقيا.

كذلك رصدت تعليق النشطاء على اختطاف القائم بأعمال إدارة الصندوق الاجتماعي اليمني للتنمية وسام قائد في مدينة عدن جنوبي البلاد، قبل العثور على جثته داخل سيارته.

كما رصدت الحلقة تفاعل المنصات مع "مشروع الحرية" لتحرير حركة السفن بمضيق هرمز، والذي قال ترمب إنه "بادرة حسن نية جاءت استجابة لطلب عدد من الدول، فيما حذر مقر خاتم الأنبياء الإيراني من أنه سيهاجم أي قوة أجنبية خصوصا الجيش الأمريكي إذا اقتربت من المضيق.

وسلطت الحلقة أيضا الضوء على ردود الفعل على إعلان وزارة الداخلية السورية عن آلية جديدة لتنظيم وترخيص المظاهرات السلمية ضمن المحددات القانونية.

وأخيرا، تناول شبكات المشاهد التي نشرتها منصات محلية تركية عبر منصة "إكس"، لإظهار جانب من آثار عاصفة مطرية ضربت مدينة غازي عنتاب جنوب شرقي البلاد.