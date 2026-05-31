"شبكات".. سيطرة إسرائيل على قلعة الشقيف وسباق لإبطاء الشيخوخة

في حلقة مليئة بالأحداث، فتح برنامج “شبكات” (31 مايو/أيار 2026) نافذة على أبرز القضايا التي تشغل الرأي العام العالمي والعربي، متنقلا بين جبهات الحرب، وظواهر السماء المرعبة، وصولا إلى طموحات العلم والرياضة.

حيث تصدر المشهد اللبناني منصات التواصل بعد إعلان الجيش الإسرائيلي سيطرته على قلعة الشقيف التاريخية ورفع علمه فوقها. القلعة التي ترتفع 700 متر عن سطح البحر وتطل على نهر الليطاني والجليل الأعلى، تحمل أهمية إستراتيجية وذاكرة عسكرية عميقة، مما أثار موجة حزن وغضب واسعة بين اللبنانيين.

وفي ملف إنساني موجع، أعادت الحلقة تسليط الضوء على قضية أطفال الطبيبة السورية رانيا العباسي، الذين اعتقلهم النظام السوري مع عائلتهم عام 2013.

وعادت هذه المأساة للواجهة بعد تأكيد الهيئة الوطنية للمفقودين مؤخرا عن توصلها لنتائج شبه مؤكدة تشير إلى وفاة الأطفال، بناء على معلومات جرى التحقق منها، مع التكتم على التفاصيل البصرية احتراما لخصوصية الضحايا.

ومن الأرض إلى الفضاء، استعرضت "شبكات" ظاهرة النيازك التي تضرب الأرض؛ حيث وثق سكان ولاية ماساتشوستس الأمريكية سقوط نيزك مشتعل اخترق الغلاف الجوي بسرعة 120 ألف كم/ساعة، لينفجر بطاقة تعادل 300 طن من مادة "TNT". وأعاد الحادث التذكير بنيزك سيبيريا عام 2013 الذي أصاب أكثر من 1600 شخص ودمر آلاف المباني.

كما تناولت الحلقة سباق العلماء الروس مع الزمن لمحاربة الشيخوخة ضمن مبادرة الرئيس بوتين لإطالة العمر بميزانية ضخمة بلغت 26 مليار دولار. وأعلن العلماء عن نجاحهم في طباعة أنسجة غضروفية بشرية، مستهدفين الوصول إلى استبدال الأعضاء البشرية وتنميتها داخل الخنازير بحلول عام 2030.

وكان ختام الحلقة كرويا بامتياز، حيث لخصت الدراما التي شهدها نهائي دوري أبطال أوروبا. فبعد تعادل مثير بهدف لمثله بين باريس سان جيرمان وأرسنال، ابتسمت ركلات الترجيح للفريق الباريسي بنتيجة (4-3)، بفضل تألق حارسه الذي قاد فريقه لمنصات التتويج بعد التصدي لركلتين حاسمتين.