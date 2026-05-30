"شبكات" يتابع أنباء رفع حصار إيران وفيضان الفرات وسخرية أتلتيكو

تناولت حلقة (2026/5/30) من برنامج “شبكات” تفاعلات مغردين مع حديث الرئيس الأمريكي عن الاتفاق مع إيران وبناء الصين مجمعا نوويا وفيضانات نهر الفرات وازدحام منطقة الموت بإيفرست وسخرية نادي أتلتيكو مدريد.

واستعرضت الحلقة الجدل الواسع الذي رافق إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب رفع الحصار عن مضيق هرمز لضمان عقد اتفاق، إذ تباينت ردود أفعال المغردين بين الشكوك في جدية النوايا الأمريكية واقتراب التوصل إلى التسوية، خصوصا مع نفي طهران لبعض الشروط المطروحة للتفاوض.

كما تناول البرنامج الصور الجوية التي كشفت تشييد الصين مجمعا عسكريا ضخما ومحصنا قرب حقولها النووية لتأمين قدرات الردع الإستراتيجي، واعتبر المغردون تلك التحركات رسالة صينية استباقية وتأكيدا لخطورة سباق التسلح، في ظل احتدام التنافس الكبير مع واشنطن.

وسلط البرنامج الضوء على فيضانات نهر الفرات التي أغرقت مناطق واسعة وخياما بدير الزور والرقة في سوريا، وتفاعل المغردون مع إجراءات السلطات لاحتواء الأزمة الإنسانية، بين متعاطف مع الخسائر المادية للسكان، وبين مدافع عن استنفار الحكومة لمواجهة الكوارث المتراكمة.

وفي ملف آخر، استعرضت الحلقة المشاهد التي أظهرت الازدحام الكبير للمتسلقين في منطقة الموت على جبل إيفرست، وأثارت اللقطات تفاعلا متفاوتا، بين من استغرب مخاطرة المغامرين بأرواحهم وأموالهم وسط الصقيع القاتل ونقص الأكسجين، وبين من تغنى بمتعة تحدي هذه القمم.

وتطرقت الحلقة إلى نقاشات رواد المنصات بشأن قيام حسابات نادي أتلتيكو مدريد بنشر عروض وهمية تتضمن طلبات غريبة لضم نجوم برشلونة، ردا منه على ترويج أخبار مزيفة تتعلق بانتقال جوليان ألفاريز، مما أثار استغرابا واسعا وتفاعلا ساخرا من المشجعين.

تقديم: لين البديري