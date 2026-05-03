"شبكات".. هل دربت إيران "الدلافين" للقيام بأعمال انتحارية بمضيق هرمز؟

سلطت حلقة “شبكات” بتاريخ (3 مايو/أيار 2026) الضوء على تقارير عسكرية عن لجوء طهران إلى أسلحة غير تقليدية في مضيق هرمز، بتدريب “دلافين انتحارية” مفخخة قادرة على حمل ألغام بحرية لاستهداف السفن المعادية.

ورصدت "شبكات" تغريدات الكثير من النشطاء حول هذا الموضوع، والتي جاءت بين مصدق لهذه التقارير، ورافض لصحتها.

كما سلطت الحلقة الضوء على تفاعل النشطاء مع خطة إيران الجديدة لإنهاء الأزمة مع واشنطن، والتي تضمنت مقترحا من عدة مراحل لكسر الجمود الدبلوماسي، وسط تباين في المواقف الأمريكية بين رغبة في التهدئة وتشكيك في النوايا الإيرانية.

وفي عالم السينما، تناولت الحلقة "الاختفاء الغريب" لتمثال الأوسكار الخاص بالمخرج الروسي بافيل تالانكين، الذي فاز به عن فيلمه الوثائقي "السيد نكرة ضد بوتين".

وبحسب ما نشر، فإن سلطات أمن مطار فرانكفورت اعتبرت التمثال "سلاحا محتملا" وأجبرت المخرج على شحنه في صندوق كرتوني، ليتفاجأ بفقدانه عند وصوله إلى ألمانيا، قبل أن تعلن شركة "لوفتهانزا" لاحقا العثور عليه.

رياضيا، تصدر النجم الأرجنتيني المعتزل غونزالو هيغواين حديث رواد التواصل الاجتماعي بعد ظهور "صادم" له في أحد المتاجر الرياضية بميامي، حيث ظهر "البيبيتا" بملامح متغيرة تماما، وبلحية كثيفة وشكل مختلف جذريا عما عهده الجمهور في الملاعب، مما أثار موجة من التعليقات الساخرة والمندهشة حول كيف يغير الاعتزال ملامح كبار النجوم.

كما نقلت الحلقة تفاعل النشطاء مع احتفال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بعيد ميلاده الخمسين والذي أثار غضبا واسعا على منصات التواصل، حيث احتفل الوزير المتطرف بعيد ميلاده بكعكة مزينة بصورة "مشنقة"، في إشارة صريحة ومستفزة لمطالبته بتطبيق عقوبة الإعدام ضد الأسرى الفلسطينيين.

وانتقد النشطاء حضور قيادات أمنية للحفل، ووصف الكثيرون المشهد بأنه "دموي" ولا يليق بمسؤول سياسي، واعتبر البعض أن الكعكة تعكس العقلية التي يُدار بها ملف الأمن في المنطقة.