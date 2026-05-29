"شبكات".. نتنياهو يوسع احتلال غزة وانفجار صاروخ الفضاء "نيو غلين"

تناولت حلقة (2026/5/29) من برنامج “شبكات” عبر شاشة الجزيرة عددا من القضايا السياسية والاقتصادية والرياضية والتقنية التي أثارت تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي.

وسلط البرنامج الضوء على إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عزمه فرض السيطرة على نحو 70% من قطاع غزة، في خطوة أثارت موجة تفاعل واسعة وانتقادات حادة على منصات التواصل، وسط تحذيرات من تداعيات إنسانية وسياسية خطيرة على السكان.

كما تطرقت الحلقة إلى الجدل المتصاعد في تركيا حول ما وصف بـ"السيارات الحرام" بعد تداول إعلانات لبيع مركبات مرتبطة بقضايا قانونية أو مالية أثارت نقاشا واسعا بشأن مصادر تلك السيارات وآليات عرضها في الأسواق.

وفي الملف التقني، استعرض البرنامج حادثة انفجار صاروخ "نيو غلين" التابع لشركة "بلو أوريجن" في ولاية فلوريدا الأمريكية، وهي الحادثة التي هزت منصات التواصل وأعادت النقاش حول تحديات سباق الفضاء التجاري والمخاطر المرتبطة بتجارب الإطلاق الفضائي.

رياضيا، تناولت الحلقة إصابة نجم المنتخب البرازيلي نيمار، والتي أثارت قلق جماهير كرة القدم بشأن مستقبله ومشاركاته المقبلة، خاصة مع تكرار الإصابات التي لاحقته خلال السنوات الأخيرة.

واختتم البرنامج بمتابعة قصة لاعب التنس الأمريكي فرانسيس تيافو بعد تفاعل واسع مع رواية فقدانه مضربه الخاص قبل أن يتمكن من استعادته، في واقعة جذبت اهتمام المتابعين على الشبكات الاجتماعية.