"شبكات" يرصد اغتيال قيادي بالقسام وموجة حر تجتاح أوروبا

تناولت حلقة (2026/5/27) من برنامج “شبكات” تفاعل المنصات مع استشهاد القيادي بالقسام محمد عودة، وموجة الحر القياسية بأوروبا، وإنتاج فيلم هوليوودي عن صراع أمريكا وإيران، ودراسة تحذر من الانفجار السكاني.

وسلطت الحلقة الضوء على استشهاد محمد عودة، القيادي في كتائب القسام، في غارة إسرائيلية استهدفت منزله في مدينة غزة، ورصد البرنامج اعتراف الاحتلال بدوره العسكري البارز، وسط نعي واسع من المغردين الذين استذكروا بصماته في عملية "طوفان الأقصى" وأكدوا أن دماء القادة وقود لاستمرار المقاومة.

كما تطرق البرنامج إلى موجة الحر الاستثنائية التي تضرب أوروبا، إذ سجلت درجات حرارة غير مسبوقة في مايو/أيار الجاري. وناقشت الحلقة ظاهرة "القبة الحرارية" وتسببها في وفيات بفرنسا وبريطانيا، وسط تباين تعليقات المتابعين بين التحذير من التغير المناخي والمقارنة بطقس المنطقة العربية.

واستعرضت الحلقة كشف موقع "ديدلاين" عن فيلم سينمائي جديد للمخرج مايكل باي، يجسد عملية إنقاذ طيارين أمريكيين بإيران، وتناول البرنامج الجدل حول توقيت الفيلم وشراكة المخرج مع وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون)، وسط انتقادات لمحاولات هوليوود تلميع صورة الإدارة الأمريكية وتزييف الحقائق عبر الدراما.

ورصدت الحلقة دراسة علمية تحذر من تجاوز البشر للقدرة الاستيعابية لكوكب الأرض، مؤكدة أن الموارد المتاحة لا تكفي سوى لملياري نسمة. وتفاعل المتابعون مع توقعات بوصول السكان إلى 12 مليارا، وسط مخاوف من العجز المائي وانهيار التنوع الحيوي بسبب النهم الاستهلاكي البشري.

تقديم: لين البديري