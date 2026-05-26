شبكات يتناول عودة نذر الحرب في إيران وتهديدات إسرائيلية بهدم بيروت

تناولت حلقة 206/5/26 من برنامج شبكات التصعيد الأمريكي المفاجئ ضد إيران والذي تزامن مع تزايد الحديث عن قرب التوصل لاتفاق ينهي الحرب بين البلدين، والتصعيد الإسرائيلي الكبير في لبنان.

فقد عادت نذر الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، بعدما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ ضربات جوية استهدفت ما قالت إنه مواقع إطلاق صواريخ إيرانية وقوارب كانت تحاول زرع ألغام في مضيق هرمز.

وأكدت إيران وقوع الهجمات قائلة إنها طالت قوارب إيرانية وأوقعت 4 قتلى، فيما قال الحرس الثوري إنه أطلق النار على مقاتلة أمريكية من طراز "إف 35″، وأسقط مسيرة، مؤكدا احتفاظه بحق الرد على أي انتهاك لوقف إطلاق النار.

أما واشنطن فوصفت الهجمات بالدفاعية، في حين قال وزير الخارجية ماركو روبيو إن المفاوضات لا تزال مستمرة، لكنه أكد أن مضيق هرمز "سيُفتح بشكل أو بآخر".

تصعيد إسرائيلي في لبنان

كما تناولت الحلقة التصعيد الإسرائيلي الكبير في لبنان وسعي جيش الاحتلال لإخلاء مدينة النبطية من سكانها، الذي جاء بعدما فشلت تل أبيب في التصدي لمسيرات حزب الله التي توقع مزيدا من القتلى في صفوف جيشها.

وكان وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، قال أمس الاثنين: "لن نهزم الطائرات المسيرة عبر الدفاع، بل عبر الهجوم، ويجب أن تسقط 10 مبان في بيروت مقابل كل طائرة مسيرة مفخخة".

وفي السياق نفسه، قال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير: "حان الوقت لأن يضرب رئيس الوزراء (بنيامين نتنياهو) بيده على طاولة ترمب، ويبلغه بأن إسرائيل ستعود إلى الحرب في لبنان"، مضيفا "يجب قطع الكهرباء عن لبنان، والسيطرة على الزهراني، والعودة إلى حرب مكثفة".

وتناولت حلقة شبكات أيضا إعلان وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث السورية عن ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات إلى أكثر من مترين فوق المعدل الطبيعي، خلال الأيام الماضية نتيجة زيادة كميات المياه المارة.

ولتفادي المخاطر المحتملة من زيادة منسوب مياه نهر الفرات، أعلنت وزارة الطاقة السورية فتح 4 بوابات من سد الفرات بمحافظة الرقة، بسبب امتلاء بحيرة السد بالكامل، في سابقة تاريخية لم تحدث منذ أكثر من 3 عقود.

ورصدت الحلقة مقطع فيديو يظهر أحد الحجاج وهو يدعو لفلسطين بينما الحجيج يؤمنون من خلفه خلال تأدية الركن الأعظم من الحج، على جبل عرفة.

كما رصدت الحلقة مقطع فيديو يظهر فيلة صغيرة تُدعى "كاي كاي"، وهي ترضع الحليب مثل الأطفال. ومقطعا آخر يظهر قيام بابلو سولاري لاعب فريق سبارتاك موسكو، بتحطيم كأس روسيا، عن طريق الخطأ، خلال احتفاله بالفوز به.