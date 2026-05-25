تسرب إشعاعي خطير في كاليفورنيا ومدير شركة يستغني عن الـ"إتش آر"

تناولت حلقة 2026/5/25 من برنامج “شبكات” تسريح شركة أمريكية لكافة موظفي الموارد البشرية (الإتش آر)، وإعلان حالة الطوارئ في ولاية كاليفورنيا بعد تسرب مواد كيميائية شديدة الخطورة من خزان أحد المصانع.

ففي شركة بولت (Bolt) الأمريكية للتكنولوجيا المالية، قام الرئيس التنفيذي ريان بريسلو بتسريح كافة موظفي الـ"إتش آر" تقريبا، لأنهم كانوا يختلقون مشكلات ليست موجودة من الأساس.

وحسب حلقة شبكات، فقد أسس بريسلو هذه الشركة عندما كان طالبا جامعيا وقادها حتى وصلت قيمتها السوقية إلى 11 مليار دولار في عام 2022. وفي العام نفسه، تخلى بريسلو عن منصبه مما أدى لتراجع قيمة الشركة بنسبة 97% إلى 300 مليون دولار، مما دفعه إلى العودة لمنصبه كرئيس تنفيذي العام الماضي.

بعد عودته، اتخذ بريسلو إجراءات إصلاحية منها إلغاء أسبوع العمل المكون من 4 أيام، وكذلك الإجازات المفتوحة غير المحدودة، ومنحهم مهلة شهرين "للتأقلم مع ثقافة أكثر رشاقة تشبه الشركات الناشئة".

لكن 99% من الموظفين لم يتكيفوا مع هذا الوضع، فكان قراره تسريح غالبية موظفي الإتش آر، وثلث موظفي الشركة. وقال "كان لدينا فريق موارد بشرية، وهذا الفريق كان يسبب مشكلات غير موجودة أساسا.. تلك المشكلات اختفت عندما قمت بتسريحهم".

وأضاف بريسلو "هناك أشخاص شعروا بالقوة والاستحقاق داخل الشركة، لكنهم لم يكونوا يعملون بجد. وفي النهاية، كان لا بد من الاستغناء عن معظمهم". وهكذا، سرَّح كامل فريق القيادة تقريبا، وبدأ من الصفر بعدما قلص حجم الشركة إلى نحو 100 موظف فقط.

تسرب إشعاعي في كاليفورنيا

وتناولت الحلقة أيضا حالة الطوارئ التي أعلنتها السلطات في ولاية كاليفورنيا بعد تسرب مواد كيميائية شديدة الخطورة من خزان أحد المصانع، وسط مخاوف من وقوع انفجار وشيك وانتشار أبخرة سامة.

فقد أجلت السلطات أكثر من 50 ألف شخص حتى الآن، ووسّعت محيط منطقة الإخلاء بسبب تزايد الخطر، ودشنت مراكز لإيواء النازحين من المنطقة

كما تناولت الحلقة النسخة الجديدة لكرة كأس العالم 2026 (تريوندا)، والتي كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عنها قبل شهور، والمزودة بتقنيات تسمح بتتبع حركة الكرة وسرعتها ودورانها ولحظة لمس اللاعب لها بدقة عالية، إضافة إلى اتصالها بتقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) مباشرة لمساعدة الحكم على اتخاذ قرارات دقيقة.

وأخيرا، عرجت الحلقة على المفاوضات الأمريكية الإيرانية التي قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إنها على وشك التوصل إلى اتفاق، فيما قال الرئيس دونالد ترمب إنه حث مسؤوليه على عدم التسرع في إبرام الصفقة.

مقاطع متداولة

وفي فقرة المقاطع المتداولة، تناولت حلقة شبكات مظاهرة تضامنية مع فلسطين نظّمها ناشطون في ساحة دانتي بمدينة نابولي الإيطالية، رفعوا خلالها كفنا رمزيا يبلغ طوله 25 مترا، كُتبت عليه أسماء أكثر من 18 ألف طفل فلسطيني، استُشهدوا خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

ونقلت الحلقة أيضا مقطعا متداولا للحظة اصطدام طائرة صغيرة بمظلة شراعية تستخدمها امرأة فوق النمسا، في حادث خطير كاد أن ينتهي بكارثة، حيث أدى إلى تمزق المظلة، ودفع المرأة إلى هبوط اضطراري، قبل أن تفتح مظلتها الاحتياطية وتنجو بأعجوبة.

وأخيرا، تناولت الحلقة نجاح فرق الإنقاذ الكينية في سحب فيل ظل عالقا لمدة 4 أيام، داخل مستنقع طيني قرب خور كيليفي، وسط ظروف جغرافية صعبة.