شبكات.. عقبات تمنع وصول مواشي سوريا إلى الخليج

تناولت حلقة “شبكات” أزمة صادرات الأغنام السورية والمعروفة بـ(العواس) إلى الخليج، والتي بدأت برفع الأردن رسوم العبور إلى 60 دولارا للرأس، ما دفع دمشق للجوء إلى الخط العراقي الأرخص والأقصر.

غير أن أزمة صادرات المواشي السورية تجددت مرة أخرى، بعد أن أعلنت بغداد إغلاق حدودها مؤقتا كإجراء احترازي بعد معلومات عن انتشار مرض "الحمى القلاعية" الفيروسي في سوريا، من جهتها نفت الجمارك السورية تسجيل أي تفش للمرض، ورصدت شبكات تغريدات عدد من النشطاء حول أزمة المواشي، والتي تصادف حلول عيد الأضحى المبارك.

كما رصدت "شبكات" ردود فعل النشطاء على إعلان وزير الخارجية الأمريكي عن قرب التوصل لاتفاق بشأن مضيق هرمز والمفاوضات مع إيران.

وفي موضوع آخر، تفاعلت منصات التواصل الاجتماعي مع منع الحكومة الفرنسية وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير رسميا من دخول أراضيها؛ على خلفية تنكيله بناشطي "أسطول الصمود" في مقطع فيديو أثار موجة غضب وتنديد دولي واسع.

وبهذا القرار ينضم بن غفير إلى قائمة "الأشخاص غير المرغوب فيهم" داخل القارة الأوروبية، لتصبح فرنسا الدولة الأوروبية السابعة التي تغلق أبوابها في وجهه.

ورياضيا تناولت الحلقة خوض النجم المصري محمد صلاح مباراته الأخيرة بقميص ليفربول أمام برينتفورد، كذلك أثار غياب صلاح عن البوستر الترويجي للمباراة جدلا وحديثا عن توترات مع المدرب لا سيما بعد تصريحات صلاح الأخيرة التي طالب فيها بضرورة استعادة "الهوية الهجومية الصاخبة" للفريق والتي اعتبرها أمرا غير قابل للتفاوض.