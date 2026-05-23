"شبكات" يرصد تعطل خطط ترمب بسبب إيران ووداع غوارديولا للسيتي

تناولت حلقة (2026/5/23 ) من برنامج “شبكات” تفاعل مغردين مع إلغاء الرئيس الأمريكي دونالد ترمب حضور زفاف ابنه وقرارات الهجرة الأمريكية الجديدة وشهادات تعذيب ناشطي أسطول الصمود ورحيل غوارديولا عن السيتي.

حيث رصدت الحلقة تفاعلات المتابعين مع إلغاء ترمب رحلة نهاية الأسبوع وعودته المفاجئة إلى البيت الأبيض، في ظل تقارير عن دراسة توجيه ضربة عسكرية لإيران، وتابع البرنامج مساعي الوساطة الباكستانية في طهران، وتصريحات الجانب الإيراني المتشددة، وسط ترقب لانفراجة في المفاوضات الشاقة.

كما استعرض موجة الجدل التي أثارها قرار دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية، الذي يُلزم المهاجرين الراغبين في الغرين كارد بمغادرة البلاد والتقديم من بلدانهم الأصلية، ورصد انتقادات خبراء الهجرة والسياسيين للقرار الذي يطال أكثر من مليون مهاجر قانوني.

وتناولت الحلقة الشهادات الصادمة لناشطي أسطول الصمود عقب عودتهم إلى إسطنبول، من ضرب وصعق بالكهرباء وحرمان من الطعام والنوم، فضلا عن توثيق 15 حالة اعتداء جنسي، ورصد البرنامج غضب رواد المنصات وبدء النيابة التركية أخذ الإفادات لرفع قضية دولية ضد إسرائيل.

كما رصد البرنامج الانقسام الواسع بين المصريين إثر توقيف امرأة بتهمة إطعام كلاب ضالة بأطعمة غير معقمة وجمع تبرعات دون ترخيص. واستعرضت الحلقة ردود الفعل المتباينة بين المتعاطفين والمؤيدين، في ظل أزمة الكلاب الضالة المتفاقمة التي تتجاوز المعدلات البيئية المقبولة دوليا.

وختمت الحلقة بتفاعلات المتابعين مع رحيل المدرب بيب غوارديولا عن مانشستر سيتي بعد عقد حافل بعشرين لقبا، توّجه بالثلاثية التاريخية موسم 2022-2023، ورصد البرنامج إشادات النجوم بالفيلسوف الكروي، وتكريم النادي له بتمثال ومدرج يحمل اسمه، مع تقارير عن اهتمام المغرب بخدماته.

تقديم: لين البديري