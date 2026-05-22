"شبكات" يرصد فئران مطابخ الجيش الإسرائيلي وشائعة وفاة ملك بريطانيا

تناولت حلقة (2026/5/22 ) من برنامج “شبكات” تفاعل مغردين مع فضيحة الفئران بمطابخ الجيش الإسرائيلي، وشائعة وفاة ملك بريطانيا، وانهيار مبنى سكني بفاس، وظاهرة فلكية نادرة، وتتويج رونالدو بالدوري السعودي.

وسلطت الحلقة الضوء على مقطع فيديو صادم أظهر تجول فئران داخل مطبخ إحدى القواعد البحرية التابعة للجيش الإسرائيلي. ورصد البرنامج شكاوى عاملين من غياب النظافة، مما كشف زيف الصورة المروجة للإنفاق الهائل ورفاهية الجنود وسط تفاعل المتابعين وصدمتهم.

كما تطرق البرنامج إلى خطأ إعلامي فادح في إذاعة "كارولاين" البريطانية إثر بثها نبأ وفاة الملك تشارلز الثالث وتشغيل إجراءات النعي، بينما كان حيا يواصل مهامه. وتناولت الحلقة استياء رواد المنصات لغياب التدقيق ووقوع منبر مرخص في خطأ سيادي حساس جدا.

كما تناولت الحلقة المأساة المفجعة المتمثلة بانهيار مبنى سكني في مدينة فاس المغربية، والذي أسفر عن مصرع وجرح عدة أشخاص، واستعرض البرنامج مطالب الغاضبين بفتح تحقيقات ومحاسبة المتسببين ومسؤولي تعويض ساكني ما يُعرف شعبيا بالقنابل الإسمنتية الآيلة للسقوط العشوائية.

واستعرضت الحلقة ظاهرة فلكية استثنائية تتمثل بتعامد الشمس على الكعبة المشرفة تزامنا مع أذان ظهر يوم عيد الأضحى، حيث تنعدم الظلال تماما. وتطرق البرنامج إلى احتفاء المتابعين بهذا التناغم البديع بين حسابات الفلك والمعجزات الربانية.

ورصد البرنامج تفاعلات المشجعين مع تتويج النجم كريستيانو رونالدو بأول ألقابه مع نادي النصر بعد ظفره بالدوري السعودي، وسلطت الحلقة الضوء على مشاعر "الدون" ودموعه الجياشة التي احتفت بها الصحف العالمية، إلى جانب شغفه المستمر بتحطيم الأرقام القياسية وتسجيل ألف هدف.

تقديم: لين البديري