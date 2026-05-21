"شبكات": هل قتل مالك أزياء "مانغو" على يد ولده؟

استعرضت حلقة (2026/5/21) من برنامج “شبكات” تفاصيل مقتل الملياردير إيزاك أنديك، مؤسس علامة “مانغو” التجارية للأزياء، والتحقيقات المتواصلة مع نجله.

وتناولت الحلقة التقارير الصحفية التي أشارت إلى احتمال تورط الابن البالغ من العمر 41 عاما في مقتل والده 71 عاما خلال رحلة مشي برية في جبال منتسيني في إسبانيا.

وتضاربت الروايات العائلية حول الموضوع، حيث ينفي محامو العائلة بشكل قاطع أي شبهة جنائية، في حين تواصل السلطات الإسبانية تحقيقها في الحادثة التي وصفتها بالـ"غامضة".

وانتقل البرنامج إلى موضوع آخر، مسلطا الضوء على ممارسات وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بحق ناشطي أسطول الصمود.

وأظهر البرنامج تفاصيل التنكيل الذي طال الناشطين الذين اعتقلتهم قوات الاحتلال، بما في ذلك إجراءات والتحقيق القسري.

الكأس الطائر

وفي الشأن الرياضي عرض البرنامج مشاهد وصول كأس بطولة الدوري المصري بطائرة هيلكوبتر في احتفالية نادي الزمالك بتتويجه بطلا للموسم الحالي.

ومن الدوري الإنجليزي تناول البرنامج الجدل الأخلاقي الذي أثارته صفقة الرعاية الجديدة التي وقعها نادي أرسنال الإنجليزي مع شركة "ديل" للتكنولوجيا.

ولفت التقرير إلى اتهامات منظمة "العدالة الآن" الحقوقية لشركة ديل بتوفير أنظمة مراقبة للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.