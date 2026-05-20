"شبكات".. اعتذار الشرع لأهالي دير الزور واحتفال أرسنال بلقب الدوري الإنجليزي

تطرقت حلقة (2026/5/20 ) من برنامج “شبكات” إلى عدة مواضيع حظيت بتفاعل في منصات التواصل، وبينها اعتذار الرئيس السوري لأهالي دير الزور عن تصريحات أدلى بها والده.

وجاء اعتذار الرئيس أحمد الشرع على خلفية تصريحات أطلقها والده واعتبرها أهالي دير الزور الواقعة شرقي سوريا مسيئة لهم.

وكان حسين الشرع، والد الرئيس السوري، اعتذر بدوره من أهالي دير الزور، وقال إن كلامه أخرج عن سياقه، وإنه كان يتحدث عن الفجوة بين الريف والمدينة في كل سوريا، ولم يكن يقصد أهل الدير.

كما تناولت الحلقة تزايد الوفيات جراء فيروس إيبولا الذي تفشى في مناطق بالكونغو الديمقراطية وأوغندا. وتساءل نشطاء عما إذا كان تفشي سلالة من إيبولا لا علاج لها سينتج عنه أعتاب جائحة عالمية جديدة تعيد سيناريو كورونا.

ومن المواضيع الأخرى التي تطرق إليها برنامج "شبكات" تفاعل المنصات مع تصويت مجلس الشيوخ الأمريكي على قرار يقيد صلاحيات الرئيس دونالد ترمب بشأن إعلان الحرب أو توجيه ضربات عسكرية لإيران دون العودة للكونغرس.

رياضيا، تناولت الحلقة الاحتفالات الصاخبة التي شهدتها لندن عقب تتويج نادي أرسنال بطلا للدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الأولى منذ 22 عاما.