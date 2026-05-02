"شبكات".. تاجر مخدرات يدير عصابات التوزيع والتهريب من السجن

سلط برنامج “شبكات” في حلقته بتاريخ (2 مايو/أيار 2026) الضوء على قضية أمنية مثيرة، كشفت عن إدارة تاجر مخدرات لعملياته من داخل زنزانته، حيث نجح السجين في تجنيد 14 شخصا داخل السجن.

وبالرغم من أن "سيرفاندو كورونا بينالوزا" محكوما عليه بالسجن 30 عاما، إلا أنه كان على اتصال دائم بالموزعين في الخارج لتنسيق شحنات التهريب وشراء الأسلحة، وتشير الأرقام إلى هيمنة العصابات المكسيكية على 90% من عمليات تهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة.

وأعلنت السلطات الأمريكية عن ضبط كميات قياسية بلغت نحو 13 ألف كيلوغرام من مخدر "الميثامفيتامين" القاتل خلال الأشهر الثلاثة الماضية فقط.

وبمناسبة ذكرى يوم العمال الذي يحتفل فيه العالم في الأول من مايو/أيار كل عام، أبرزت الحلقة التحذيرات التي أطلقها خبراء عن مخاطر بيئة العمل السامة، مؤكدين أنها قد تؤدي إلى الوفاة، وتشير الإحصائيات إلى تسجيل 840 ألف حالة وفاة سنويا ناتجة عن ضغوط العمل المرتبطة بسوء الإدارة والسياسات التعسفية. وينصح المختصون بضرورة الاستقالة أو تغيير المسار المهني إذا شعروا بالإحباط المزمن.

كما سلطت "شبكات" الضوء على احتفالات عيد العمال هذا العام والتي شهدت موجة من الاضطرابات في عدة دول، حيث طالب المتظاهرون بتحسين الأجور، تمويل الخدمات العامة، وتعزيز الحماية الاجتماعية، مع الدعوة لخفض الإنفاق العسكري.

وفي لفتة مغايرة، اختارت إحدى البلدات المكسيكية تكريم "الحمير" بمهرجان خاص بمناسبة عيد العمال، وذلك تقديرا لدورها المحوري في اقتصاد البلدة واعتماد السكان الكلي عليها في أعمالهم اليومية.

وفي كرة القدم، تحولت قمة الدوري المغربي بين الرجاء والجيش الملكي إلى ساحة للفوضى، بعد اندلاع أعمال شغب وتخريب واسعة داخل الملعب. المباراة التي انتهت بفوز الجيش الملكي بنتيجة (2-1)، شابها شغب جماهيري، في مفارقة صادمة بالنظر لتصنيف جمهوري الفريقين كأفضل المشجعين في المملكة.

وفي الشأن السوري، تناولت الحلقة مقتل رجل دين شيعي في سوريا إثر عملية استهداف وصفت بـ"الغامضة"، ويعيش في سوريا قرابة 300 ألف نسمة من المسلمين الشيعة يتوزعون بين أرياف دمشق وأرياف إدلب وحمص وحلب، وتعتبر مدينة "السيدة زينب" جنوب دمشق أكبر تجمع لهم.

وسياسيا، قررت الولايات المتحدة سحب 5 آلاف جندي من قواتها المتمركزة في ألمانيا، في خطوة تعكس استمرار التوتر بين الرئيس دونالد ترمب وحلفائه الأوروبيين، على خلفية الحرب الأمريكية ضد إيران.