سجن عائم في البحر.. إسرائيل تحتجز ناشطي أسطول الصمود وتفجر غضباً واسعاً

في حلقة (19/5/2026) من برنامج “شبكات”، تفاعلت منصات التواصل الاجتماعي مع عدد من القضايا السياسية والرياضية والأمنية التي أثارت جدلاً واسعاً.

وتناول البرنامج قضية ناشطي "أسطول الصمود" الذين احتجزتهم إسرائيل على متن سفينة في المياه الدولية، حيث وصف ناشطون ومغردون السفينة بأنها "سجن عائم"، متداولين مقاطع وصوراً قالوا إنها توثق ظروف الاحتجاز ومنع النشطاء من التواصل مع العالم الخارجي. واعتبر متفاعلون أن الخطوة الإسرائيلية تأتي في سياق منع أي تحرك دولي لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة.

وفي محور آخر، سلط البرنامج الضوء على تفاعل واسع مع مقطع مصور للاعب الكويتي جاسم الحاتم الذي رفض مصافحة لاعب إسرائيلي عقب مواجهة رياضية، في موقف أعاد إلى الواجهة الجدل بشأن التطبيع الرياضي مع إسرائيل.

وأشاد كثير من المتفاعلين بموقف الحاتم، معتبرين أنه يعبر عن تضامن شعبي عربي مع الفلسطينيين، في حين رأى آخرون أن الرياضة يجب أن تبقى بعيدة عن المواقف السياسية.

كما ناقشت الحلقة الجدل الذي أثاره قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إرجاء أي هجوم محتمل على إيران، بعدما تداولت حسابات ومواقع تقارير تتحدث عن ضغوط داخل الإدارة الأمريكية وتحذيرات من تداعيات أي تصعيد عسكري في المنطقة.

وتباينت تعليقات المتابعين بين من رأى القرار محاولة لتجنب انفجار إقليمي واسع، ومن اعتبره مجرد تكتيك سياسي مؤقت.

وفي الملف الأمريكي، تناول البرنامج ردود الفعل على الهجوم الذي استهدف مركزاً إسلامياً في مدينة سان دييغو بولاية كاليفورنيا، وسط مطالبات بتحقيقات موسعة لكشف ملابساته ودوافعه.

وأثار الحادث موجة تضامن واسعة مع الجالية المسلمة، بينما طالب ناشطون السلطات الأمريكية باتخاذ خطوات أكثر جدية لمواجهة جرائم الكراهية والتحريض ضد المسلمين.