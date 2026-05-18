"شبكات" يتناول القواعد السرية بالعراق والتمهيد لإعدام أسرى فلسطينيين
وخصصت الحلقة حيزا للحديث عن اكتشاف قاعدة عسكرية إسرائيلية سرية ثانية في "وادي حمير" بصحراء النخيب الغربية، استخدمت في العمليات الجوية ضد إيران، بحسب ما أكده مسؤولون عراقيون.
وكانت صحيفة نيويورك تايمز قد كشفت أن الجيش الإسرائيلي بدأ ببناء هذه القواعد المؤقتة أواخر عام 2024 تحضيرا لحروب مستقبلية، حيث اكتشف القاعدة الأولى راع عراقي تعرضت شاحنته للقصف والمطاردة مما أدى إلى مقتله.
كما تطرقت الحلقة إلى التعديل الذي يتيح للمحاكم العسكرية في الضفة الغربية المحتلة تطبيق حكم الإعدام بدلا من المؤبد على الأسرى الفلسطينيين، وذلك بعد أن تبنى الكنيست في وقت سابق قانون إعدام الأسرى، مما أثار موجة غضب واسعة.
ومن المواضيع الأخرى التي تناولتها حلقة "شبكات" ادعاء سيدة يمنية أنها ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، إذ زعمت أن والدها أرسلها لليمن بعد الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 لتعيش باسم مستعار برعاية الرئيس اليمني حينها علي عبد الله صالح.
على الصعيد الرياضي، أبرزت الحللقة احتفال مشجعي نادي إنترناسيونالي الإيطالي في شوارع مدينة ميلان بالثنائية المحلية التاريخية بعد أن حسم "النيراتزوري" لقبه الـ21 في الدوري الإيطالي وتوج بلقب كأس إيطاليا.
كما أبرزت الحظات العصيبة التي مر بها النجم البرازيلي نيمار إثر خطأ في لوحة تبديلات اللاعبين أجبره على مغادرة الملعب خلال مبااة فريقه سانتوس ضد كوري تيبا.