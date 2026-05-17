"شبكات".. طوابير الساعات الفاخرة وسر "الفول السوداني المحروق"

تناولت حلقة (17 مايو/أيار 2026) من برنامج “شبكات” عدداً من القضايا التي أثارت تفاعلاً واسعاً عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث تناولت الهوس بالساعات الفاخرة، والاحتجاجات العمالية، وأسرار صناع المحتوى.

ورصدت "شبكات" تفاعل المنصات مع أحدث تعاون غير مسبوق بين علامتي "سواتش" و"أوديمار بيجيه"، الذي تسبب في فوضى عارمة وزحام في شوارع العالم؛ والسبب؟ إطلاق ساعة "رويال فوب" المحدودة، التي جعلت الآلاف يصطفون في طوابير طويلة لاقتنائها.

كما نقلت الحلقة عددا من تعليقات النشطاء على البث المباشر، الذي عرض فيه اليوتيوبر الشهير "مستر بيست" مليون دولار على صانع المحتوى الغامض صاحب شخصية "الفول السوداني المحروق" ليكشف عن وجهه الحقيقي. لكن الإجابة جاءت صادمة وذكية: "هل تنزع جلد وجهك مقابل مليون دولار؟ هذا هو وجهي الحقيقي!"، ليسلط الضوء على سر جاذبية "المؤثر المقنع" وإستراتيجية الغموض الرقمي.

كما تفاعلت المنصات مع حالة الغموض الذي يكتنف المفاوضات الأمريكية الإيرانية بعد رفض الرئيس ترامب المقترح الإيراني الأخير، وبينما تتصاعد المخاوف من عودة الحرب، أكد البيت الأبيض أن الرئيس يملك كل الخيارات، لكنه يفضل الدبلوماسية.

وتابعت حلقة شبكات أيضا الأثر الذي تركته على منصات التواصل الاجتماعي حالة الرعب والهلع التي عاشها سكان منطقة "بيت شيمش" قرب القدس إثر انفجار هائل وغامض، وسط مخاوف وتكهنات من كونه حادثا أمنيا أو هجوما صاروخيا مفاجئا.